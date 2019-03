VIDEO: Policie zastavila exprimátora Béma na skútru. Řídil bez helmy

Policejní hlídka zastavila někdejšího pražského primátora Pavla Béma v dopoledních hodinách v Nádražní ulici v Praze 5. Na videu bývalý politik krátce hovoří s policisty a následně odjíždí i přesto, že na hlavě nemá helmu.

Podle bývalého primátora šlo o běžnou silniční kontrolu. „Policisté mě během několika minut ztotožnili a pokračoval jsem dál,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz

Bém tvrdí, že přestože helmu neměl, přestupku se nedopustil. „Že jsem neměl helmu, by policistům vadilo, kdybych jel na skútru. Jel jsem ale na vozidle, které má parametry elektrokola, a tam podle vyhlášky helmu mít nemusíte. Je realitou, že je lepší ji mít, takže jsem si ji na základě doporučení poté vzal, nicméně vyhláška to nenařizuje, pouze u dětí,“ řekl.

Zda opravdu šlo o elektrokolo, však není jasné. Podle Martina Bednáře, vedoucího autoškoly z mezinárodní organizace DEKRA, řidič přilbu mít rozhodně měl. „Jedná se o motocykl, který spadá do kategorie AM nebo A1. V obou případech je helma povinná pro všechny,“ tvrdí. Přitom právě jízda bez pásu nebo přilby jsou druhým nejčastějším přestupkem na tuzemských silnicích. Jen loni šlo o 66 000 případů.

Koordinátor BESIP pro Prahu Jiří Polomis se k tomuto názoru také přiklání, upozorňuje ale, že to na pohled typ vozidla nelze s jistotou určit. „Není to zcela jasné. Na první pohled to vypadá jako skútr, u elektrovozidel ale záleží na tom, co mají napsané v technické specificikaci. Elektrokolem dnes může být cokoli, co splňuje podmínky příslušné normy. Je tu více dílčích specifikací,“ řekl.

Pokud by bývalý politik opravdu jel na skútru, šlo by o přestupek. Za jízdu bez ochranné přilby jsou řidičům přičítány 3 body a mohou dostat pokutu až do 2000,- Kč nebo se případem zabývá úřad ve správním řízení.

Mluvčí Policie ČR o zákroku policejní hlídky informace nemá. „Nevím o každém zastaveném vozidle. Nemohu vám ani potvrdit žádnou událost v souvislosti s konkrétní osobou, protože mi to zakazuje zákon,“ uvedla.