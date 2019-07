Kyperský labyrint říše J&T. Od podílu zubaře k Janouškovu zlatému vejci

Koneckonců sám zakladatel J&T Patrik Tkáč před několika lety prohlásil, že 95 procent vlastníků společností, které J&T na Kypru financuje, jsou české a slovenské fyzické osoby. A tak lze často při zkoumání spleti kyperských firem narazit na pozoruhodná jména.

Romanův zubař

Téměř dekádu držela J&T podíl v petrochemické společnosti Unipetrol. Využívala k tomu společnost Paulinino Limited registrovanou na Kypru. Tu ovládá šest dalších společností.

Před rokem se ukázalo, že akcie Unipetrolu mohli díky této struktuře vlastnit i poněkud překvapiví lidé. Například zubní lékař René Foltán, blízký přítel bývalého šéfa ČEZ Martina Romana, který ovládal přes společnost LCE Company Limited podíl v Unipetrolu v hodnotě přes miliardu korun.

MF DNES proto několik týdnů zkoumala šest společností, které vlastní podíl ve firmě Paulinino Ltd.

Určit přesně, kterou společnost ovládá J&T a kterou již například přepustila některému ze svých klientů, je složité, protože jde o firmy registrované na Kypru. Jistou orientaci mohou poskytnout jména manažerů s historií u J&T.

„Janouškův“ majetek

To je případ společnosti Uprecht Investment Ltd (v Paulininu ovládala přes osmnáct procent), v níž má většinový podíl čtyřiačtyřicetiletý podnikatel ze Slovenska Boris Čarakčiev. Z obchodního rejstříku lze vyčíst, že jde o muže, který minimálně historicky s J&T spolupracoval. Před více než deseti lety působil ve společnosti J&T Finance Management (dnes J&T Services ČR).

Nyní Čarakčiev působí jako šéf dozorčí rady firmy Gama Investment. Tu ovládá jiná firma z pavučiny kolem Paulinina: Mustand Investment Ltd.

Pátrání po byznysu Borise Čarakčieva přineslo překvapivé zjištění. A sice, že Čarakčiev ovládá stamilionový majetek dlouhodobě připisovaný kontroverznímu podnikateli Romanu Janouškovi.

Totiž: snaha zmapovat Janouškův majetek často končila u společnosti Breva, která vlastnila mimo jiné lukrativní nemovitosti v historickém centru Prahy nebo ve Špindlerově Mlýně.

Na fakt, že by firma Breva mohla mít co do činění s někdejším Lordem Voldemortem pražské politiky, poukazovalo mimo jiné i jediné viditelné jméno v jejím managementu: Zoran Kazimirovič. Kazimirovič je totiž Janouškův dlouholetý blízký přítel.

Breva přestala před rokem existovat a spolu s dalšími firmami s mnohamilionovými nemovitými majetky, u nichž se spekulovalo, že mohou mít co do činění s Janouškem, zanikly a spojily se do nové firmy pod názvem Sagnell Business.

Kazimiroviče vystřídala již dříve na pozici jednatele vrcholná manažerka několika firem kolem J&T Gabriela Lachoutová (firma však již dříve prohlásila, že v případě Brevy nejde o investice J&T ). Přesto, že tuzemská společnost, která nemovitosti ovládá, změnila název, její majitel zůstává stále stejný: je jím prostřednictvím další kyperské společnosti Omling firma Profel Corporate Limited.

A podle slovenského registru partnerů veřejného sektoru je stoprocentním beneficientem Profelu právě Boris Čarakčiev.

Mynářovi advokáti

Zajímavé jsou nicméně i další nitky kolem Čarakčievovy kyperské firmy Uprecht (tedy té, která vlastní podíl v Paulininu).

Jak již bylo řečeno, Čarakčievovi v ní patří většina – jedenapadesát procent. Zbylý podíl ovládá společnost Bounty Commodities Ltd, která je registrována na Britských Panenských ostrovech. Jméno této firmy se objevilo během takzvané aféry Panama Papers. Ta se točila kolem advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která údajně umožňovala klientům vyhnout se placení daní. Samotný fakt, že se společnost Bounty Commodities Ltd objevila na seznamu, však nic neznamená. Ostatně novináři na Slovensku k této firmě zjistili jen to, že její vlastník Július Strapek může být majitelem jisté investiční společnosti.

INFOGRAFIKA: Kyperský labyrint

Zajímavé je však další propojení Bounty Commodities. Ta vlastní ještě další „téměř poloviční“ podíl ve firmě Roudno Investments Ltd. Většinu v této firmě drží advokáti Jiří Jestřáb a Richard Tománek. Ti jsou známí jako sponzoři Jiří Jestřáb prezidentské kampaně Miloše Zemana a také „spřátelení právníci“ jeho river mynář park kancléře Vratislava Mynáře. Právě jejich advokátní kancelář mu údajně vyjednala nákup vily od advokáta Romana Janouška Víta Širokého.



K čemu společnost Roudno sloužila, není možné vypátrat. Podle slovenského obchodního rejstříku kdysi vlastnila několik firem, v současnosti o ní však zmínka chybí.

River Park a InterContinental

Další firmy, které drží podíl v Paulininu, se zároveň angažují v byznysových aktivitách kolem J&T. Například společnost Levos Limited drží podíl ve společnosti Besthotel Properties. Ta na konci loňského roku prodala pražský ikonický hotel InterContinental. Cena byla podle odhadů přes pět miliard korun.

Úvodem zmíněný Mustand pak ovládá hned tři společnosti s názvem KPRHT 2, KPRHT 6, KPRHT 16. Jde o tři společnosti z celkem pětadvaceti, které se liší jen číslem na konci. Před třemi lety opoziční poslanci na Slovensku vyšli s obviněním, že tyto firmy převody bytů v bratislavském River Parku krátily daně. J&T to odmítla a poslance kvůli výrokům zažalovala.

Mimochodem v River Parku podle obchodního rejstříku bydlí i Boris Čarakčiev.