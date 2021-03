Důvěřuji zdravotníkům, srdcem na respirátoru podpořil iniciativu i Hamáček

#duverujizdravotnikum Poděkovat zdravotníkům namalovaným srdíčkem na respirátoru nebo nanoroušce? a to je to nejmenší. Díky všem gastro provozům, který ještě teď, vlastně už rok, zdravotníky rozveselují. A taky lidem,který jim na to přispívají. A úplně nejvíc diky všem, co se v rámci možností a dobrýho svědomí, snaží pomoct především tím, aby měli míň práce. #pomahamesestrickam #pomahamezdravotnikum #pomahamezdravotnikum❤ #karantenaVol4 #brezen2021 #chalupaeulu