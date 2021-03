Vraždy kvůli ivermektinu, covid jako zbraň. Vyvracíme dezinformace Volného

1 Roznášení mutace nad Brnem

Poslanec Lubomír Volný na sociální síť minulý týden umístil příspěvek, ve kterém uvádí, že letadlo společnosti DHL kroužilo nad Brnem. V této souvislosti spekuloval o možnosti roznášení britské mutace viru ve druhém největším městě v republice.



„Letoun společnosti DHL údajně včera čtyřikrát elipsovitě obkroužil Brno, po níže uvedené dráze. To, že je covid uměle vytvořenou biologickou zbraní, to už víme od nositele Nobelovy ceny za izolaci viru HIV pan Luca Montagniera, a nositelky ceny České mensy paní Pekové (Soni Pekové pozn. red.),“ uvedl Volný na Facebooku k fotkám, které sdílel.

Vůči této informaci se ohradila společnost DHL, Řízení letového provozu ČR uvedlo, že letadlo kroužilo kvůli mlze, nakonec přistání v Brně zrušilo.

2 Ivermektin

Začátkem letošního března sdílel poslanec na svém Facebooku další příspěvek, ve kterém uvedl, že má informace o plánu na diskreditaci experimentálního léku proti covidu Ivermektin, jehož součástí má být vražda několika pacientů. Redakci iDNES.cz Volný sdělil, že kvůli podezření podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Podle mých informaci se připravuje plán na diskreditaci Ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat,“ napsal Volný na Facebooku.



Na jeho příspěvek zareagovala i policie, Volného si chce kvůli příspěvku předvolat.

„Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje některý z vyjmenovaných trestných činů, včetně vraždy, a tento čin nepřekazí nebo neoznámí, může se sám dopustit trestného činu. Pokud tyto informace nemá a pouze je šíří, platí totéž. Pisatele předvoláváme k podání vysvětlení,“ uvedla mluvčí Kateřina Rendlová.

Ivermektin Lék Ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum a v Česku není registrovaný. Státní ústav pro kontrolu léčiv už dříve uvedl, že má zatím k tomuto léku málo informací na to, aby jej mohl k léčbě covidu doporučit. Lék zkouší k léčbě pacientů s covidem nemocnice u svaté Anny v Brně, od konce února ho vyzkoušela u 30 pacientů. Praktičtí lékaři vedou s ministerstvem zdravotnictví jednání o tom, aby mohli lék experimentálně podávat. Lék vyvíjí americká společnost Merck. Ta před měsícem v prohlášení uvedla, že nejsou vědecká data, že by přípravek mohl léčit covid-19.

3 Covid je uměle vytvořená zbraň

Volný ve svém příspěvku k letadlu DHL uvedl informace o tom, že covid je uměle vytvořenou biologickou zbraní. Šestého března na svůj Facebook napsal také, že „“Covidová krize” je naplánována a řízená tak, aby NIKDY neskončila.“



Příspěvek poslance Lubomíra Volného

Volný tento názor podkládá argumenty Soni Pekové a také Luca Montagniera, držitele Nobelovy ceny za identifikaci viru HIV. Server Manipulátoři.cz nicméně upozornil na to, že: jak Peková, tak Luc Montagnier vycházeli ze stejné studie a nejednalo se o jejich originální výzkum. Tato studie byla navíc následně jejím vlastním autorem stažena po upozornění editorem na chyby v datech a výstupech.



Vědci informace o umělém vytvoření koronaviru odmítají. Naopak se domnívají, že virus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19 se na lidi přenesl z netopýrů nebo jiných zvířat. Nejspíše se to podle nich stalo na jihozápadě Číny.

Až letos v lednu přijel do Číny tým Světové zdravotnické organizace, aby pátral po původu onemocnění covid-19 a snažil se zjistit, jak se koronavirus přenesl na člověka. Ve své zprávě pak uvedl, že se dopodrobna nezabýval otázkou, zda koronavirus nemohl uniknout z laboratoře, což je podle něj velmi nepravděpodobné.

4 Čím více „vakcinace“, tím více „mutací“?

„Čím více „vakcinace”, tím více „mutací”. Kde se „vakcinuje” tam to „mutuje”. Tedy, s výjimkou Ruska,“ uvedl šestého března na svém Facebooku Volný. Dále se v příspěvku odkazoval na text, který pojednával o tom, že se ve Spojených státech zkřížily dvě varianty koronaviru.

Odborníci však jeho slova dementují, očkování podle nich snižuje počet nakažených a díky tomu i počet mrtvých. „To, co říká pan Volný, rozhodně není pravda. Čím více vakcinací, tím méně je infikovaných, a tím menší prostor má virus pro to, aby mutoval,“ řekl iDNES.cz virolog z České zemědělské univerzity Jiří Černý.

Vakcinace podle něj může na virus vytvořit určitý selekční tlak, covid-19 by však mutoval i bez očkování. „Mohou se vyvinout rezistentní mutace proti té či oné vakcíně. Právě proto je důležité, aby se do budoucna počítalo s tím, že bude nutné třeba po roce podstoupit přeočkování,“ vysvětlil.

„Kdybychom vůbec neočkovali, nedělali žádná opatření a nechali populaci volně promořit, tak by nové mutace stejně vznikaly a naopak by to vedlo k větších ztrátám na lidských životech i ekonomice,“ doplnil virolog Černý.

5 Roušky snižují imunitu

Na začátku února se Volný před zahájením disciplinárního řízení ve Sněmovně, který se zabýval jím vyvolanou potyčkou během jednání poslanců, rozpovídal před novináři o tom, proč nenosí ochranu úst a nosu. „Vaše rouška ohrožuje vás a moje rouška ohrožuje mě,“ uvedl na úvod.

„Dlouhodobé nošení roušky, kterou máme všichni občas v kapse a potom si ji nasadíme, z nás dělá biologické zbraně minimálně pro sebe. Když jsme do té roušky nachytali cokoliv, když jsme prošli nějakým aerosolem, tak se to tam úspěšně množí. Vy si to pak nasadíte na obličej a dýcháte vlastní zplodiny, dýcháte namnožené cokoliv, co jste do té roušky chytili,“ hájil svůj názor Volný, podle kterého roušky snižují imunitu člověka.

Jeho názor však vyvrací ministerstvo zdravotnictví. „Neexistuje žádný důkaz o tom, že by nošení roušek jakýmkoliv způsobem oslabovalo imunitní systém. Taktéž není jakýkoliv důkaz, že by roušky způsobovaly jakákoliv onemocnění. Naopak, jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie, je právě povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének,“ vysvětluje resort na svém webu, kde se snaží vyvracet dezinformace o covidu-19.

Pozitivní vliv ochrany úst a nosu dokládá také Světová zdravotnická organizace (WHO), Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).

„Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Pokud přijde zdravý jedinec do kontaktu s nemocným, který je bez roušky, je pravděpodobnost přenosu onemocnění velmi vysoká,“ uvádí resort.

6 Roušky podruhé

V polovině února poslanec Volný na svém Twitteru sdílel video ze sociální sítě TikTok. Video ukazovalo muže, který zkoušel dvojí ochranu roušek - látkových i chirurgických a mělo ukázat, že roušky jsou vůči koronaviru nefunkční, zejména proto, že na videu byla jasně vidět unikající pára.

Situace se má ale trochu jinak. Roušky a respirátory mají významný vliv na zpomalení šíření nákazy covid-19. Když člověk vydechuje, šíří do okolí kapénky slin různých velikostí. Pokud je člověk nakažlivý, pak jeho kapénky obsahují virové částice (nejmenší jednotky viru, tzv. viriony, pozn. red.). A tímto se infekce covid-19 šíří.

Roušky a respirátory tvoří bariéru, která brání těmto kapénkám v cestě.

„Když je člověk laik, tak mu to přijde jako důkaz, že kvůli tomu roušky nezadrží koronavirus. Vzduch, který je v plynném skupenství, ale musí respirátorem nebo rouškou procházet, jinak bychom se udusili. Můžeme si to snadno představit tak, že kdybychom měli na ústech například neprodyšnou gumovou masku, přes kterou by ani vzduch neprocházel, tak se prostě za chvilku udusíme,“ popsal vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů Ústavu chemických procesů AV ČR Vladimír Ždímal.

„Respirátory a roušky jsou vyrobeny tak, aby jimi plyny maximálně procházely a částice se na nich maximálně zachytávaly. Tyto ochranné prostředky dýchacích cest mají tedy za úkol oddělit částice, které jsou v kapalném nebo tuhém skupenství, od plynné fáze. Pozorovaný jev, tedy že vodní pára, která je v našich ústech v plynném skupenství, po výdechu ve venkovním chladnějším vzduchu kondenzuje, to je je vyvolán přirozeným fyzikálním procesem, který znali naši předkové i před tisíci lety,“ dodal.

Jak tedy roušky či respirátory zachytávají koronavirus? „Když dýcháme, nebo kýcháme, tak s vystupujícím vzduchem je unášen proud miniaturních vodních kapiček, uvnitř kterých je virion vynášen ven. Tento „automobil“ vyletí z našeho těla a když tam není žádná ochrana, tak vyletí do vzduchu, voda se vypaří a zbude pouze suchá částečka, která je skoro stejně tak malá jako virion, který s sebou nese. Pak se v prostoru šíří jako aerosolová částice a protože po odpaření vody téměř nic neváží, je volně unášena vzdušnými proudy prostorem. Ale když máte respirátor a dýcháte přes něj, tak je pod ním vlhký vzduch. Tím pádem se voda z kapének nemůže tak rychle vypařit a ony zůstanou stejně velké. Jsou jako projektily, střely, které narazí na materiál ochranného prostředku a na něm se zachytí,“ popsal.

Policie se Volným zabývala už dříve kvůli lednové potyčce ve Sněmovně. Poslanec konflikt rozpoutal při schůzi k prodloužení nouzového stavu. Policie strkanici u pultu předsedajícího řešila pro podezření z výtržnictví, věc následně předala k přestupkovému řízení.

O víkendu poslance policie zadržela jako spoluorganizátora demonstrace na pražském Václavském náměstí. Důvodem bylo to, že si Volný podobně jako při svých vystoupeních ve Sněmovně opakovaně odmítal nasadit povinnou ochranu obličeje, řekl televizi ministr vnitra Jan Hamáček.

V minulosti upoutal také pozornost, když v roce 2018 na výročí úmrtí exprezidenta Václava Havla jej označil za vlastizrádce. „Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců,“ napsal tehdy. Policie nakonec tento výrok nevyhodnotila jako trestný čin a trestní oznámení pro pomluvu a křivé obvinění odložila.

Volný je poslancem od voleb v říjnu 2017. Zvolen byl jako jednička kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura v Moravskoslezském kraji.

SPD opustil v březnu 2019 spolu s moravskoslezskými poslanci Marianem Bojkem a Ivanou Nevludovou. Odchod odůvodnili nesouhlasem s postupem nového vedení organizace hnutí v Moravskoslezském kraji, která podle Volného přijala do SPD usvědčeného rasistu a neonacistu.

Po odchodu z SPD vstoupil do hnutí Jednotní - alternativa pro patrioty, které podle něj vytvořila bývalá členská základna regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje. Letos v únoru oznámil, že chce s kolegou Bojkem sjednotit národovecké a vlastenecké síly pro říjnové volby do Sněmovny v seskupení Volný blok Česká suverenita.