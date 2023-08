Medicína se vyvíjí, jsem rád, že přinášíme i zahraniční metody, říká šéf IKEM

V květnu 2024 Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) převezme dostavěnou strategickou vládní investici za více než jednu miliardu korun – budovy G1 a G2. Proto nyní ředitel institutu Michal Stiborek vypsal konkurzy na vedoucí klinik, které jsou do nových prostor dedikovány nebo s poskytováním péče v nich nejvíce souvisejí.

„Protože nás čekají s dostavbou, následným stěhováním a rozvojem klíčových oborů velmi náročné roky, je nezbytné znát vize našich přednostů a vědět, nakolik jsou jejich plány rozvoje v souladu s mou vítěznou koncepcí v konkurzu na ředitele institutu a jak reflektují potřeby zvyšujícího se počtu našich pacientů,“ říká Stiborek.

Ve čtvrtek jste jmenoval přednosty největších klinik v IKEM. Dozná vedení v IKEM nějakých významných změn?

V personálním smyslu ne a já se jsem za to velmi rád. Všichni stávající přednostové, kteří se do výběrového řízení přihlásili, své posty před komisí totiž obhájili.

Michal Stiborek Ředitel nemocnice Michal Stiborek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Nottingham Trent University.

Přes dvacet let strávil v manažerských pozicích: obchodní ředitel Svit Zlín, Setuza, generální ředitel Marila-Balírny.

Od roku 2011 působil v pozici ekonomicko-provozního náměstka IKEM. Od roku 2019 je ředitelem IKEM.

Jmenovitě jde tedy o koho?

Jednalo se o přednosty, kterých se dotýká výstavba nových pavilonů G1 a G2. Šéfkou anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče bude paní docentka Eva Kieslichová. Kliniku kardiologie povede nadále profesor Josef Kautzner a nefrologii profesor Ondřej Viklický. Přednostou kliniky transplantační chirurgie zůstává profesor Jiří Froněk.

Proč jste konkurzy dělal?

Nové pavilony zvýší lůžkovou kapacitu naší nemocnice o dvacet procent – to je hodně. Zároveň to bude vyžadovat změnu způsobu organizace práce a komunikace mezi klinikami. Už když jsme modernizaci IKEM a s ní spojenou vizi péče o pacienty předkládali ministerstvu zdravotnictví, věděli jsme, že bude nutné nechat si předložit vize rozvoje jednotlivých klinik. S tím souhlasila i Odborová organizace IKEM. Máme rok do realizace největší investiční akce a návazných dostaveb v rámci IKEM za posledních třicet let.

Kdo přednosty vybíral a za jakých podmínek konkurz proběhl?

Stávající přednostové své posty obhajovali před nezávislou sedmičlennou komisí. Zastoupena byla Česká lékařská komora, Česká asociace sester i zástupci odborů. Takže máme za to, že nyní budeme poskytovat přinejmenším stejně kvalitní péči i při navýšených kapacitách.

Jinými slovy jste si jako manažer chtěl znovu ověřit, že stávající přednostové klinik ustojí i větší množství klientů i větší zápřah jednotlivých klinik?

V podstatě se to tak dá říct. Někteří z těch přednostů dělali konkurz naposled před dvaceti lety. Doba se samozřejmě posunula. Já jsem moc rád, že naši přednostové reflektují vývoj medicíny i péče a dokážou nové zahraniční metody přinést českým pacientům.

Dvacet let je hodně. IKEM tedy nemá v kariérním řádu periodické kontroly kvality vedení jednotlivých klinik?

Ne, co se týče personálního obsazení. Právě proto, že zapojení nových pavilonů kvalitativně i kvantitativně mění poměry poskytované péče směrem k pacientům, jsme ty konkurzy dělali.

Vy jste něco podobného absolvoval v květnu na ministerstvu zdravotnictví, kde jste obhajoval pozici ředitele. S čím jste do toho šel?

V rámci výběrového řízení, které jsem absolvoval já, šlo o reflexi toho, co se v naší nemocnici událo za posledních pět let. Zároveň jsem předložil vizi na dalších pět let. Vize se soustředila na medicínskou stránku z hlediska toho, jakou strukturu zdravotní péče budeme poskytovat, jaká bude její náročnost a systém financování.

Dále potom šlo o redefinici zázemí – abychom tu péči mohli poskytovat. Od možnosti přijetí nových zaměstnanců po nové prostory a techniku. Šlo o kompletní prezentaci ministerstvu zdravotnictví. Zkráceně nám šlo o to, aby vizi, kterou odsouhlasí ministerstvo, dokázala i naše nemocnice zajistit.

S čím tito lidé budou v následujících letech rozvíjet svoje pracoviště, co bude IKEM dělat nového?

Pojďme to vzít po jednotlivých klinikách. Co se kardiologie týče, novostavba IKEM umožní výrazný rozvoj všech oborů kardiologie a zvýšení počtu všech výkonů, jako jsou katetrizační výkony na srdci, když mají pacienti nepravidelný rytmus, nebo implantace chlopenních náhrad bez nutnosti velké operace. Plánujeme otevření multioborového angiocentra, rozšíření akutní péče a modernizaci oddělení srdečního selhání. Chceme také zavést zcela nový systém objednávání nemocných do kardiologických ambulancí.

Co léčba ledvin?

Klinika nefrologie posílí kapacity pro intenzivní péči o nemocné po transplantaci ledviny s akutním selháním ledvin a převedení některých výkonů do jednodenní péče. Rovněž bude pokračovat ve vědecko-výzkumné činnosti v transplantologických projektech.

Mění se nějak samotné úkony u transplantací? I transplantologie je součástí změn.

Ano. V následujících letech je třeba klást důraz na zavádění nových operačních postupů, rozvoj transplantačních metod a programů. Jednotlivé transplantační programy je třeba postupně dedikovat na týmy. Současně je třeba zaměřit se na postgraduální vzdělávání lékařů včetně zahraniční spolupráce, na vědu a výzkum v oblasti transplantologie.

Bude se nějak měnit anesteziologie a akutní péče o pacienty?

Plánujeme rozšíření provozu anestezie na operačních sálech i detašovaných pracovištích, jako jsou endoskopie, stomatochirurgie, radiologie nebo rozšíření ambulance bolesti. V oblasti intenzivní medicíny se zaměřujeme na pacienty po orgánových transplantacích jak bezprostředně po výkonu, tak i v dalším potransplantačním období. Specializujeme se na pacienty se selháním jater, kterým poskytujeme komplexní péči ve spolupráci s ostatními provozy IKEM. Rozvíjíme i nabídku kanylačního centra.

Plánujete rozvoj i ostatních klinik?

Bavme se spíše o organickém růstu, a i dostavbě s tím spojeného zázemí. Přestěhováním klinik do nových pavilonů vznikne místo pro expanzní prostor provozů, které zůstanou ve stávajícím monobloku. Například aby se Klinika hepatogastroenterologie mohla dále rozšířit a podobné změny. Tím budeme IKEM připravovat na rozvoj, který umožní růst na deset až patnáct let dopředu.

Máte na to takový rozvoj vůbec fyzicky prostor?

Moc ho není. Právě proto kalkulujeme s uvolněnými kapacitami. U nás to však není čistě o stavebních pracích. Nové prostory se musí recertifikovat, náročně definovat a schválit. Vše musí schválit příslušné orgány státní správy, například hygiena.

Když jsme spolu mluvili loni v březnu, stáli jsme na staveništi pavilonů G1 a G2. Nyní už tam stojí téměř kompletní budovy. Zvládáte vše podle plánu?

Stavba běží téměř podle harmonogramu. I přes covidovou dobu a válku na Ukrajině jsme chod její výstavby udrželi, máme drobné zpoždění tří měsíců. Nečekali jsme, že například na čas vypadne dodávka materiálů. Některé materiály se navíc zdražily, a to násobně.

Jak říkáte – stavba je nyní takzvaně pod střechou, byť je to hrubá stavba. Uvnitř pavilonů se nyní pokládají podlahy, dělají se rozvody vzduchotechniky a na anesteziologických jednotkách se už i instaluje boxový systém pokojů pro nemocné. Na přelomu dubna a května příštího roku máme v plánu celou stavbu převzít.

Zmínil jste násobně vyšší cenu některého materiálu a dost možná i lidské práce. Předpokládám, že výsledná cenovka bude vyšší, než byl předpoklad.

Bude a já jsem vlastně rád, že se na to ptáte. Díky fantastické práci našeho investičního úseku se nám podaří vejít do zákonného rámce navýšení o patnáct procent. Dovolím si zmínit, že to jsou limity pro běžnou dobu. Vůbec nezohledňují mimořádné situace, kterým jsme čelili.

Je to i díky tomu, že na celou investici dohlíží Transparency International a celý proces dozoruje. Jakýkoli náklad navíc nebo změnový list procházejí celou řadou schvalování včetně Transparency a následně ministerstva zdravotnictví. Ukazuje se, že model Paktu integrity je pro tento druh zakázek významný. Proto do budoucna plánujeme vybudovat laboratorní blok, a i ten chceme od počátku navrhnout s pomocí TI.