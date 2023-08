Nic protiprávního jsem neudělal, jde o mou likvidaci, obhajuje se šéf IKEM

Stiborek peníze půjčoval přes jinou společnost a tvrdí, že neznal koncové dlužníky a peníze se měly půjčovat firmám. Peníze na své podnikání získal z prodeje domu a bytu, část si vydělal a část půjčil. Řekl to v rozhovoru pro server Blesk.cz.

Stiborek uvedl, že chtěl zhodnotit své peníze a nechtěl ničit lidem životy. Informace zveřejněné v médiích považuje za zkreslené a neúplné. „Je to moje řízená likvidace,“ poznamenal s tím, že je přesvědčen o tom, se jedná o vyřizování účtů či důsledek vnitřního boje v IKEM.

Stiborek působil od roku 2011 jako ekonomický a provozní ředitel institutu, od roku 2018 stojí v čele IKEM. Tvrdí, že díky jeho působení vzrostly zisky IKEM a byly ukončeny pochybné zakázky.

„Ukončil jsem jednu lumpárnu spojenou s lobbisty, kteří se teď potichu vrátili do politiky a mají vliv. IKEM investuje, a to transparentně. Naše investice jsou pod kontrolou Transparency International. Dokážu si živě představit kolik lobbisticko-politických skupin by tyhle investice chtělo dostat pod kontrolu. Já nikdy nebudu něčí loutkou. Oni to vědí, proto tlačili na opakované výběrové řízení, pro které nebyl důvod, když jsem po letech obhájil post ředitele, tak na mě začali tlačit přes média s tři roky starou kauzou. O tom to celé je,“ uvedl Stiborek.

Společnost Glenias House, jejímž je Stiborek jediným jednatelem a majitelem, půjčovala peníze prostřednictvím firmy Califica, do které podle Seznam Zpráv postupně poslala minimálně 54 milionů korun. Califica ovládaná Jaroslavem Holanem, odsouzeným v jiné kauze za zpronevěru, následně půjčovala peníze jednotlivým zájemcům za úrok 48 procent ročně a s vysokými smluvními pokutami i 140 000 korun za den.

Stiborek v rozhovoru řekl, že neznal koncové uživatele půjček, od Holana měl informace, že se jedná o půjčky podnikatelským subjektům. „To znamená lidem, kteří mají IČO nebo firmu, a v této míře jsem věděl, kam to jde. Nevěděl jsem ale, kterým osobám reálně, protože jsem se s nimi nikdy nepotkal, poznamenal.

„Mohu vyloučit, že by moje peníze šly na půjčky běžným lidem. To byla moje podmínka panu Holanovi,“ konstatoval. Peníze podle svých slov půjčoval Holanovi za úrok tři až čtyři procenta. „Rozhodně jsem neurčoval úroky, za které bude pan Holan dále půjčovat,“ zdůraznil.

Peníze, které Stiborek do firmy vložil, pocházely podle něj z rodinných peněz, které získal prodejem domu a bytu, část si vydělal na vysokých manažerských pozicích a část si půjčil. Stiborek uvedl, že s podnikáním skončil v únoru 2020.