Vyšší než běžně povolené množství jedu. Vypuklo hubení přemnožených hrabošů

Hrabošům přála teplá zima a současné teplé počasí je vylákalo ven z nor a lokálně likvidují ozimé porosty. V polích jsou vidět větší či menší plochy, kde porosty úplně zlikvidovali.

Jedy k hubení hrabošů se nazývají rodenticidy a zemědělci je nesmí aplikovat plošně, ale musí je klást do nor. Povoleny jsou dva přípravky, a to Stutox II a Ratron GW v množství deseti kilogramů na hektar. Největší rozšíření hrabošů eviduje ÚKZUZ na jižní Moravě, kde je na hektaru 1874 aktivních vchodů do nor, v Olomouckém kraji je to 1379 a ve Zlínském 1234. V Moravskoslezském kraji jich bylo v lednu přes 660.

Vzhledem k tomu, že hraboš se bude na jaře dále množit, dají se předpokládat značné škody na úrodě, které budou nadále stoupat. Naposledy působili hraboši extrémní škody v létě 2019, také nejvíce na jižní Moravě. Kromě úrody obilí okusovali i mladé ovocné stromky a někteří ovocnáři tak přišli o část sadů.

„Nikdo nechceme čekat na vrchol křivky. Hospodaříme na půdě a potřebujeme prodat úrodu, ne abychom je živili,“ řekl k letošní situaci Radek Vocílka ze Zemědělského družstva Olbramkostel na Znojemsku..

„Dnes už se nebojíme Stutox II používat. Měsíc si dáme na to, abychom s ním aspoň jednou pole prošli. Tím se sníží základna plodných matek a pyramida se trošku zbrzdí. Ale i kdybychom zničili dvě třetiny, stejně tam zůstanou,“ podotkl.

Aplikovat jed umí i stroje, většina zemědělců to však dělá ručně. Což je ovšem pracné a člověk na to musí být proškolený. A i zde hraje roli počasí.

Před čtyřmi lety vzbudilo chemické hubení hrabošů velký, převážně negativní ohlas mezi laickou veřejností, proti chemickému hubení se stavěli například někteří ornitologové.

Ozvat by se mohli i nyní. Teplá zima udržela zejména a na jižní Moravě množství ptáků. Díky dostatku potravy neměli někteří z nich potřebu odlétat na tradiční zimoviště do teplých krajin. Týká se to také čápů. Ti díky mírné zimě využívají ke krmení nezamrzlé vody, v nichž loví ryby, případně si na polích a loukách najdou hraboše či jiné hlodavce.

Zemědělci tehdy požadovali výjimku, aby mohli jed rozhazovat na polích plošně, a přeli se se zástupci ministerstva životního prostředí i přímo v terénu. Od té doby se hraboši nijak zvlášť nepřemnožili, až nyní.

Zemědělec musí nahlásit aplikaci jedu nejpozději tři dny před zahájením a ÚKZUZ může kontrolovat dodržování nařízení.

Jak to bylo v roce 2019: