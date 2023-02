Ministerstvo podpoří hubení hrabošů. Na položení jedu do nor dá 40 milionů

Podle odhadů ministerstva bude příspěvek znamenat nakonec dotaci za 40 milionů korun. Půjde tak prakticky o kompenzaci za to, že úřady, na rozdíl od kalamity před třemi a čtyřmi lety, nepovolily aplikaci jedu rozhozem na pole. Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy jsou peníze navíc příjemné, náklady na zvýšenou pracovní sílu ale nepokryjí.

„Sice je to hezké, ale kde vzít ty lidi, kteří budou jed aplikovat. Je nutné, aby to dělali proškolení pracovníci. Přitom na cílenou aplikaci na povrch stačí proškolený traktorista,“ popsal mluvčí s tím, že nyní bude třeba mít na podnik deset lidí a ani to nemusí stačit.

Kritická situace je podle státu zejména v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji, kde je tzv. práh škodlivosti na velké části území překročený i pětkrát. „Chceme chránit řadu druhů ptáků jako poštolek, káňat, sýčků, kalousů, ťuhýků, volavek, čápů, koroptví, bažantů, ale i zajíce, srnce nebo dokonce i domácí mazlíčky jako kočky a psy,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.

Zemědělci kalamitu očekávají

Stát počítá s tím, že dotaci vyplatí zhruba na 80 tisících hektarech zemědělské půdy. Stát povolil v létě 2019 plošnou aplikaci jedu proti hlodavcům na velké části území republiky ve zvýšené míře do nor, ale i právě na povrch půdy. Proti tehdy bylo ministerstvo životního prostředí, které se obávalo velkých úhynů necílových živočichů.

Na jaře dalšího roku povolil stát aplikaci jedu na povrch půdy už bez většího rozruchu znovu, rozhoz byl povolený do srpna. Po prvním povolení se nakonec zjistilo, že v naprosté většině zemědělci využili běžně povolené dávky jedu (558 případů), ve 156 případech pak větší povolené dávky nad dva kilogramy na hektar a ve 115 případech pak právě pokládání návnad na povrch půdy.

Ministerstvo zemědělství podle svého šéfa Zdeňka Nekuly letos nepřipustí, aby se kalamita, kdy hraboši způsobili škody za zhruba dvě miliardy korun, opakovala. Podle Píchy už ale nyní škody začínají být vysoké. „Stát to letos povolil dřív, ale nejsem si jistý, že to něco vyřeší. Zvýšená aplikace je dobrá při malém zásahu, ale teď čekáme, že půjde znovu o velké přemnožení,“ uzavřel mluvčí svazu. Organizace brzy spustí škodní dotazník.

Zemědělci budou moci o pětisetkorunovou dotaci na hektar žádat u Státního fondu životního prostředí od pondělí 6. března. Fond slíbil, že administrace podpory bude rychlá a jednoduchá, bude hlavně řešit, zda danému zemědělci na jeho pozemku povolil dávat jed ve zvýšené míře do nor Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.