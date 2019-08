Zemědělský svaz o hraboších: Situace je vážná, lidé nás prosí o pomoc

„Je potřeba, aby situace byla vážně prošetřena. Než se tak stane, je vhodné, aby ministerstvo nezrušilo pozastavení výjimky. Chceme, aby orgány kontrolu provedly co nejdříve. Je třeba, abychom situaci opravdu zvážili - jak její rizika, tak potenciální přínosy“, řekl na čtvrteční tiskové konferenci pořádané k tématu přemnožení hrabošů předseda Zemědělského svazu Vladimír Pícha.

„Od roku 1994 do roku 2015 byl v ČR plošně používán jed Stutox I a nebyl zaznamenán žádný drastický úhyn zvěře. Je to tedy opravdu zvláštní. Pokud se nezjistí, že příčinou může být ještě něco dalšího, na vině bude asi opravdu tento přípravek. Je ale možné, že při jeho výrobě mohlo dojít k nějakému technologickému pochybení. Nyní je však potřeba situaci prošetřit a závazně vyhodnotit,“ řekl k posledním úhynům zvěře.

Jed na hraboše Stutox II rozházel minulý týden na některých polích u Brna zemědělský podnik Bonagro. Jeho ředitel Roman Zvěřina přitom uvedl, že minulý týden nebylo nutné žádat kvůli plošné aplikaci jedu o výjimku a ohlašovací povinnost podle něj firma splnila. Myslivci našli v uplynulých dnech přes 60 uhynulých zajíců na polích na jihovýchodě Brna a v katastru Šlapanic.



„Aby zajíc uhynul, musí zkonzumovat 40 až 60 granulí tohoto přípravku, což není vůbec malé množství. Už u páté granule začne přípravek fungovat a vyvolává pocit zvracení a nechutenství,“ tvrdí Pícha.



„Pokud se ukáže, že v Bonagru jed použili po zákazu ministerstva, budou přísně sankciováni,“ dodal.

Přípravek (Stutox II) je přitom v ČR momentálně jediný, který je možné aplikovat. „Je tu sice možnost aplikovat ho do nor, ale v silách zemědělců není při současném množství nor a hrabošů zvládnout to na stovkách a tisících hektarech,“ řekl Pícha.

A varuje před většími následky. „V případě, že bychom nebyli schopni problém vyřešit redukcí stavů hrabošů a vznikly tu obrovské škody v úrodě, museli bychom řešit také otázku ekonomické pomoci a kompenzace škod. Zemědělcům by možná mohlo více pomoci, pokud by se to řešilo na evropské úrovni. Ekonomické problémy můzou ohrožovat jejich samotnou existenci,“ tvrdí Pícha.



Plošné použití Stutoxu II proti přemnoženým hrabošům povolil minulý týden v pondělí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství ale platnost povolení v pátek pozastavilo. Nyní lze aplikovat přípravek jen do nor hlodavců.