Firmy se bojí čínské odvety, potvrdil Babiš. Jedna už byla za ministryní

V pátek Andrej Babiš uvedl, že možné problémy kvůli sporu s čínskou společností Huawei zachytil pouze jeden ministr. „Informovala nás ministryně Nováková, že ji navštívila firma Home Credit a která pravděpodobně vyslovila obavy o své podnikání v Číně,“ upřesnil dnes premiér v rozhovoru pro TV Prima. Kromě informací od Novákové další varování z řad ministrů nezaznamenal.

Premiér znovu kritizoval NÚKIB kvůli jeho zprávě, ve které byly označeny některé čínské technologie za bezpečnostní hrozbu. Podle premiéra ve zprávě úřadu chyběla jasná metodika, zároveň uvedl, že české rozvědky tvrzení NÚKIBu nepodpořily. „My samozřejmě to riziko nepodceňujeme,“ doplnil premiér. Podle něj čeká prověrka 160 různých subjektů včetně ministerstev, bank i firem.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtečním rozhovoru pro TV Barrandov uvedl, že Čína připravuje kvůli postupu české vlády v záležitosti kolem společnosti Huawei odvetná opatření, která by mohla zasáhnout především podnikání společnosti Škoda a také Home Creditu. Premiér uvedl, že s čínským velvyslancem vláda komunikuje a že odvetná opatření ze strany Číny by byla nešťastná.

Ministr dopravy dělá podle premiéra dobrou práci

„Vím, že dělá plno dobré práce,“ zastal se Babiš ministra dopravy Dana Ťoka. Ten byl v poslední době pod palbou kritiky kvůli situaci na dálnici D1. Premiér byl podle svých slov ubezpečen, že za komplikace okolo výstavby v problematickém úseku na Vysočině mohly smlouvy podepsané podle starého zákona a ministr neměl v dané situaci jiné možnosti jak problém řešit. „Já jsem byl ubezpečen, že s firmou se nedalo nic dělat,“ řekl premiér. Doplnil, že uvažuje o personální obměně vlády, konkrétní jména ale komentovat nechtěl.

Jako lídryni do evropských voleb za hnutí ANO Babiš podpořil europoslankyni Ditu Charanzovou. „Nevidím nikoho jiného v rámci hnutí, kdo by tam za nás mohl být,“ uvedl. Charanzová je podle něj odborník a jedna z nejlepších europoslankyň vůbec.

Premiér zopakoval svůj záměr nadále navyšovat důchody. Cílem pro rok 2021 je, aby byla jeho průměrná výše 15 000 korun. Aktuální strategie navyšování peněz pro seniory je podle něj možná díky dobrému výběru daní za sociální pojištění, přesto má tato strategie své limity. „Dlouhodobě to není udržitelné,“ připustil premiér. Do budoucna by se stát podle něj měli inspirovat u některých zahraničních modelů, ve kterých na důchod přispívají společně zaměstnavatelé, stát i zaměstnanci.