Hrad platí firmám volňásky za milionové služby. Jiné úřady se tomu vyhýbají

Prezident Miloš Zeman si koncem minulého týdne vysloužil kritiku za to, že se zastal čínské společnosti Huawei a naopak sepsul Státní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, jenž upozornil na rizikovost technologií firmy pro Česko. Přestože mnozí hlavě státu spílali, že upřednostňuje zájmy Číny před vlastní zemí, k jeho počínání by šlo s ironií přistoupit i tak, že jen plní smlouvy uzavřené Hradem podle dohodnutého zadání.

Od roku 2014 má Správa Pražského hradu uzavřenou smlouvu s firmou Huawei, podle níž dostává Hrad každý rok od společnosti její výrobky v ceně půl milionu korun. Ročně dostává 100 mobilních telefonů, které se úřad smluvně zavázal používat. Smlouva je však nastavena jako takzvaný barter. Místo peněz je částka hrazena protislužbami. Stejné parametry má i několik dalších smluv s jinými společnostmi, jak vyplývá z registru smluv.

Firmy za své služby na oplátku dostávají vstupenky zdarma na hradní prohlídky, výstavy a do reprezentačních prostor. Hrad je také propaguje na svých expozicích a webových stránkách. Platnost smlouvy se společností Huawei na konci roku vyprší. Jestli Hrad smlouvy prodlouží, jako se tomu už několikrát stalo, není jasné. Mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek na otázky iDNES.cz od středy neodpověděl.

Smlouva na základě protislužby je přitom u státních institucí netypická. Což potvrzuje i analytik protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl. „Co může stát poskytovat soukromému subjektu za zboží či službu, aniž by tím současně nezvýhodňoval soukromý subjekt před ostatními?“ pozastavuje se nad smlouvami.

„Vždy záleží na konkrétních podmínkách dohodnutého barteru, nicméně vždy bude přítomné podezření, že si soukromý subjekt kupuje náklonnost státní instituce respektive jejích představitelů,“ říká Eibl.

Průhlednost smluv na protislužbu je složitá

Nestandardnost smluv, které má Hrad uzavřené s firmami, vyplývá i z toho, že jiné státní instituce barterové smlouvy neuzavírají. „Oproti případům, kdy se za službu zaplatí penězi, jde o poměrně komplikovaný princip vzájemného kontraktu, který klade vysoké požadavky na jasnost a srozumitelnost podmínek, a tedy i na transparentnost způsobu, jakým budou hodnoceny jednotlivé nabídky,“ uvádí mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Barbara Hanousek Eckhardová.

Podobná slova zaznívají z dalších šesti ministerstev, včetně rezortu zemědělství, pod nějž patří kupříkladu Národní zemědělské muzeum, tudíž by volňásky nabízet mohlo. Zpravodajský portál iDNES.cz se na ně obrátil s dotazem, zda mají uzavřenou nějakou barterovou smlouvu.

S barterovými smlouvami nechce mít nic společného ani hlavní město. „Nemám informaci, že by tu takové smlouvy byly, ale k podobné spolupráci se stavím velice obezřetně,“ sdělil iDNES.cz náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě), jenž má na starost finance metropole.

Podle Vyhnánka je obtížné nastavit barter mezi soukromým a veřejným subjektem tak, aby vhodně odpovídal poměru mezi oběma stranami. Dohodu formou protislužby by byl ochoten přijmout jen u malých zakázek. „Jestliže někdo kupuje mobily a kompenzuje to lístky, tak to nemá ve státní správě co dělat,“ míní náměstek primátora.

Kam veřejnost nemůže, má firma dveře otevřené

Důvodem, proč Hrad uzavírá nestandardní smlouvy, je nejspíš výhodnost pro jeho stranu. Kupříkladu s firmou Huawei je smlouva nastavena tak, že půlmilionové služby jsou kompenzovány poskytnutím desítek vstupenek na výstavy, vernisáže a na turistické prohlídky po areálu Pražského hradu.

Dvakrát ročně si může čínská firma prohlédnout veřejnosti běžně nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu, jako je Španělský, Rothmayerův či Trůnní sál nebo Rudolfova galerie.

Vedle volňásků na výstavy a prohlídek musí hrad podle smlouvy propagovat firmu na výstavách a svých webových stránkách. Při pohledu na ceny jednotlivých okruhů na Pražské hradě, případně na cenu výstav pořádaných Hradem, vychází jejich hodnota maximálně na 100 tisíc. Zbytek částky by měla být nepříliš viditelná propagace.

Pro letošní rok poslanci schválili Hradu rozpočet 405 milionů korun, což je o 94 milionů méně než loni, protože skončila sanace svahů u vodní nádrže Klíčava v lánské oboře. Zatímco Hradu se rozpočet celkově snížil, prezidentská kancelář si polepšila o 6,5 milionu korun. Poslanci jí přidělili 130,9 milionů korun.