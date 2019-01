Primátor Prahy se s Babišem shodl na stavbě okruhu, úřednickou čtvrť odmítl

Podle představ Andreje Babiše by v Letňanech měla vzniknout takzvaná vládní čtvrť pro státní úředníky, která by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev rozmístěných po metropoli.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že není vhodné v Praze budovat úřednické ghetto.

Praha podle Hřiba na dnešním setkání apelovala na to, aby stát postavil vnější okruh kolem Prahy i železnici do Kladna a Letiště Václava Havla. Financovat by měl stát podle jeho představ i stavbu městského okruhu.

„Rádi bychom jednali také o převodu nějakého areálu, který momentálně stát nevyužívá a přitom je vhodný k přestěhování magistrátu,“ uvedl. Magistrát totiž podle něj tíží vysoké náklady na působení ve Škodově paláci.

Vláda v programovém prohlášení uvádí, že do roku 2021 zahájí stavbu klíčové části Pražského okruhu D0 511 mezi Běchovicemi a D11. Babiš dnes řekl, že se jedná o prioritu.

Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) se chystá zahájení výkupů pozemků pro ochranná pásma a projektování ochranných pásem. S ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) má kvůli projektu domluvenou schůzku. „Chceme nastavit spolupráci ohledně výkupů stavby 511,“ dodal Scheinherr.

V Letňanech chce primátor novou nemocnici

Shoda mezi Prahou i vládou je podle Babiše v otázce železnice z Prahy na letiště, naopak názory se rozcházejí ohledně úřednické čtvrti. „Primátor se vyjádřil, že se mu to nelíbí,“ uvedl Babiš.

Doufá, že Hřib změní názor poté, co se se záměrem lépe seznámí a uvidí příslušnou prezentaci. „Můj pohled je stále takový, že není vhodné stavět v Praze úřednické ghetto,“ řekl Hřib. V Letňanech chce podle něj město rezidenční čtvrť či novou nemocnici pro sever metropole.

Babiš a generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu však odmítli, že by byla v plánu monotematická čtvrť. „Synergie jsou tam obrovské, návratnost je tam obrovská,“ konstatoval Babiš.

Pozemky, o které by měl stát podle Babiše zájem, mají celkovou rozlohu 354 tisíc metrů čtverečních.

V listopadu Babiš uvedl, že v letňanském komplexu by by mohlo být více než 10 tisíc zaměstnanců, výstavba by stála 10 miliard korun. Podle šéfky ÚZSVM by v Letňanech mohla sídlit například ministerstva financí, pro místní rozvoj, dopravy či částečně resort kultury.