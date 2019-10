Vyšehrad, Újezd, Bertramka. Rodina zvažuje, kam uloží Gottovy ostatky

„Na našem hřbitově jsou pochováni Gottovi, to je pravda, ale jestli zde bude i pan Karel Gott, to jsou jen spekulace. Je to záležitost rodiny a s námi na toto téma ještě nikdo nemluvil,“ řekla starostka Újezdu u Svatého Kříže Alena Manková.

Podle rodinného přítele Gottových, jehož jméno redakce zná, ale vyhověla jeho přání zůstat v anonymitě, zpěvák v Újezdu pochován nebude. „Nechtějí dělat z jeho hrobu poutní místo,“ řekl. „Zvažuje se hrobka na Vyšehradě, kde leží Karel Hynek Mácha nebo Waldemar Matuška,“ uvedl.

Pokud by si však rodina přála mít hrob na Vyšehradě, nebylo by to tak jednoduché. „Nejsem si vědom, že by na něm bylo volné místo,“ uvedl ředitel Správy pražských hřbitovů Karel Kobliha. Navíc to, kdo tam bude pohřben, rozhoduje komise pražského magistrátu.

U Gotta by asi nebyl problém splnit hlavní podmínku – prokázat, že jeho „celoživotní činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná“, jak se píše v usnesení rady hlavního města.

V minulosti komise odsouhlasila hrob pro řadu osobností, naposledy režiséru Václavu Vorlíčkovi ještě za jeho života. Existuje ale ještě jedna cesta, jak získat místo na Vyšehradském hřbitově – koupit si zde hrob od jeho majitele. To učinila třeba rodina expremiéra Stanislava Grosse.

„Třetí a nejpravděpodobnější variantou je, že Karel Gott bude zpopelněn a urnu si prozatím nechá rodina, než to celé utichne,“ dodal rodinný přítel. Uložen by tak mohl být přímo v rodinné vile na pražské Bertramce.