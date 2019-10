Bylinkářka z Jablunkovska zachránila Gottovi hlas, když natáčel pohádku

Lidé v Moravskoslezském kraji mohou na Gotta zavzpomínat i na řadě pietních míst. Například na náměstích v Ostravě, v Bruntále, v Bohumíně, v Novém Jičíně, na Horním náměstí v Opavě či v Karviné u zámku nebo u kyvadla v Havířově.

Ostrava, která se ke státnímu smutku připojí stejně jako jiná města tím, že na veřejných budovách budou od pátečních 16 hodin stažené vlajky na půl žerdi, nebo vyvěšené černé prapory, přistoupí i k tomu, že zhasne jindy nasvícené dominanty města.



"Karel Gott vystupoval v Ostravě mnohokrát a má tady spoustu fanoušků, kteří pokládají květiny nebo zapalují svíčky na řadě pietních míst. Do sobotních 18 hodin mohou také napsat vzkaz do kondolenční knihy, která je umístěna v budově Českého rozhlasu Ostrava v centru města. Kromě toho od pátku až do neděle, tedy dvě noci, výjimečně nebudou svítit tři ostravské dominanty: radniční věž, most Miloše Sýkory a po dohodě s Dolní oblastí Vítkovice ani Bolt Tower," dodal ostravský primátor Tomáš Macura.

Orlová vyzvala města na Karvinsku, aby v pátek ve 13 hodin zahrála v obecních rozhlasech jednu z Gottových písní. Orlované podle starosty Miroslava Chlubny navrhují píseň C’est la vie.