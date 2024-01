Testovali jsme eDoklady. Na vnitru nadšení pro digitalizaci přebily chybové hlášky

První návštěva úřadu skončila dříve než vůbec začala. „Nemůžeme s vámi mluvit, vy nemáte důvod se prokazovat,“ sdělil redaktorovi úředník na vrátnici ministerstva obrany a odkázal ho na mluvčího úřadu, který jediný prý může s novináři mluvit. Po chvilce alespoň přiznal, že školení na eDoklady zaměstnanci skutečně měli.

Lépe už to vypadalo na ministerstvu vnitra. Ochotný úředník okamžitě vytáhl tablet a vytištěný tahák. Třebaže aplikace oběma stranám fungovala, údaje se na úřednickém tabletu nenasdílely, vrátný viděl pouze chybové hlášení. „Digitalizaci fandím, ale kdyby se takhle mělo prokazovat třeba osmdesát lidí na jednání, nevím, jak bych to zvládnul,“ shrnuje úředník.

Po prvních dvou návštěvách následovala tisková konference Bartoše a Mesršmída v Hrzánském paláci na Hradčanech. Ani zde se všem příchozím nepodařilo „akreditovat“ pomocí mobilní aplikace, i když samotný vicepremiér již předem sdílel video, ve kterém se úspěšně digitálně prokazuje.

„Jestli to nefunguje vnitru, je to ostuda,“ smál se po konferenci Bartoš. Vážněji už dodal, že eDoklady mohou pomoci občanům bezpečněji a flexibilněji komunikovat se státem. Podle Bartoše se už pracuje také na možnosti stáhnout si do aplikace další doklady a při prokazování je kombinovat. Zmínil řidičský průkaz, kartičku pojištěnce nebo potvrzení o studiu. „Vše je ale zatím ve fázi jednání,“ doplnil vicepremiér.

Později dopoledne už dopadly testy aplikace mnohem lépe. Jak úřednice na ministerstvu financí, tak na ministerstvu zdravotnictví byly na digitální novinku připravené. Vázla jen informace o školení, kterým měli pracovníci úřadů projít minulý týden.

„Na žádném školení jsem nebyla, ale jsem ráda, že to funguje,“ sděluje usměvavá úřednice. Postěžovala si však, že jí opisování údajů z aplikace do systému trvá o mnoho déle než při prokazování plastovou kartičkou.

O krok napřed před Evropou

Kdy a kde budou platit eDoklady Do první fáze spadají ústřední správní úřady, tj. zejména ministerstva. Celý seznam je k dispozici na webu edoklady.gov.

Od 1. července 2024 budou digitální občanku akceptovat kraje, obce s rozšířenou působností, policie, soudy, úřady práce, finanční, živnostenské, katastrální či matriční úřady nebo ČSSZ.

V příštím roce budou smět identitu přes digitální občanku ověřovat ostatní orgány veřejné moci a soukromé osoby. Půjde mj. o okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, obce, pošty aj.

Od pondělí mohou eDoklady kromě úředníků přijímat také právnické osoby jako třeba restaurace nebo obchody při ověřování věku. Ti se jednoduše v aplikaci registrují přes datovou schránku.

Od dubna se k nim přidá policie v terénu a od července přibudou například finanční úřady, úřady práce a zbytek policie. V roce 2025 budou následovat zbylé samosprávy, pošta či banky.

Podle Mesršmída jsou eDoklady předskokanem evropské digitální peněženky. „Pomohou naučit úřady i veřejnost běžně se prokazovat pouze chytrým telefonem. Pro uživatele i ověřovatele jsme připravili jednoduchou a snadno pochopitelnou aplikaci. Osobní údaje jsou v eDokladech také lépe ochráněny, jelikož ten, kdo dokument kontroluje, dostane pouze ta data, která potřebuje,“ zmiňuje ředitel DIA.

Každý občan České republiky si může aplikaci stáhnout a poté si v ní občanský průkaz aktivovat přes internetový Portál občana. Aplikace lidem umožní prokazovat totožnost pomocí mobilního telefonu. Aplikace má fungovat online i bez připojení telefonu k internetu. DIA zároveň pracuje i na možnosti stáhnout si aplikaci v zahraničí. Na nemožnost stažení mimo ČR si někteří uživatelé stěžovali.