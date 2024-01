Vyzkoušeli jsme eDoklady. Jaké jsou první dojmy z „občanky v mobilu“

Česko se konečně digitalizuje. Během příštích dní si bude moci novou aplikaci eDoklady stáhnout do svého chytrého telefonu každý. Po přihlášení ověřenou identitou v ní uvidíte občanský průkaz a v budoucnu i další své doklady. Potěší ty, co zapomínají průkaz doma, i ty, co jsou na své údaje opatrní.