Nejprve na úřadech, pak i u policie. Lidé se od pondělí mohou prokázat eDokladem

Klasická situace na silnici či parkovišti: dva řidiči řeší nehodu. Pokud viník zbaběle neodjel, vyplňují spolu několik minut formuláře pro pojišťovnu. I v takovém případě bude již velmi brzy možné využít novou aplikaci eDoklady, a to jak z pozice ověřovatele, tak i jako ten, který identitu ověřuje.

„Ověřovatel může být jak právnická osoba jako policista či úřad, tak i fyzická osoba,“ vysvětluje Anna-Marie Lichtenbergová, mluvčí Digitální a informační agentury (DIA), která má projekt dokladů v mobilu na starosti.

Ale zpátky k samotnému fungování aplikace. Tu si mohou stáhnout všichni uživatelé chytrých telefonů, a redaktor iDNES.cz si proto vyzkoušel verzi pro telefony značky Apple. Samotné ověřování lze provést na několik kliknutí, složitější jsou už „střeva“ aplikace, ve kterých si uživatel může nastavit různé funkce a vychytávky. Pro úplně první přihlášení je potřeba ověřit totožnost, například pomocí bankovní identity.

Elektronickým dokladem se půjde ověřit od 22. ledna.

Po ověření si může budoucí držitel eDokladů vybrat, jak se bude do aplikace přihlašovat. Možností je více, ať už čtyř- až šestimístný PIN kód nebo „moderněji“ pomocí biometrie, tedy ověřením otisku prstu či snímkem tváře. Pokud uživatel úspěšně zvládne první kroky, nečeká ho už nic složitého.

„Zmáčkněte tlačítko Prokázat se a já vás naskenuji,“ dává redaktorovi pokyny mluvčí. Jako ověřovatelka si před skenováním QR kódu v aplikaci vybrala, které údaje po uživateli aplikace bude potřebovat. „Budeme dělat že jsme v obchodě s alkoholem. Takže potřebuji jen fotku a věk,“ nastiňuje možný scénář Lichtenbergová.

Takto vypadá testovací rozhraní eDokladů. Uživatel si může vybrat, jestli bude ověřovaný nebo jestli bude sám ověřovat něčí identitu.

Problémy doladíme, slibují vývojáři

Při testování nastalo několik technických problémů, které DIA slibuje do soboty doladit. Napoprvé nefungovalo například přepnutí mezi funkcí ověřovatele a ověřujícího. Testovací aplikace také zprvu nešla spustit uživatelům mobilů typu Android. Pro podobný typ potíží bude mít DIA podle slov mluvčí zřízenou kontaktní linku, na které operátor uživatele navede na správný postup přihlášení.

Po naskenování vygenerovaného QR kódu se v aplikaci ukážou předem vybrané sdílené údaje. Teoreticky si tak uživatel může koupit pivo nebo víno, aniž by měl po kapsách něco jiného než mobil. Teorie však v praxi může pokulhávat. „Obchodníci nebudou mít povinnost tuto aplikaci používat, bude to na jejich dobré vůli,“ vysvětluje mluvčí.

Výhodou je, že aplikace funguje offline, tedy i v místech bez signálu. Prokázat se tedy půjde třeba na horách nebo v podzemních obchodech.

eDoklady zatím slouží pouze v rámci České republiky, teprve až s chystanou Evropskou digitální peněženkou bude možné českou digitální občanku používat i v zahraničí.

Povinnost mít doklady v elektronické podobě samozřejmě nebude. „Každý se již od ledna bude moci rozhodnout, zda bude nadále využívat plastovou kartičku, nebo si ji stáhne do mobilu,“ ujistil už v prosinci vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Pro ověření identity slouží speciálně vygenerovaný QR kód.

Zpožděný start, přesto velký krok dopředu

Občanka v mobilu měla původně fungovat již od začátku roku, nakonec si ji budou moci uživatelé stáhnout až v sobotu 20. ledna. Poprvé ji skutečně využijí na osmnácti tuzemských úřadech od pondělí 22. ledna.

Důvod zdržení je jednoduchý, parlamentním kolečkem zákon o elektronických dokladech sice už prošel, ale aby začal platit, musel se objevit i ve Sbírce zákonů. A to se stalo až pátého ledna, přičemž od té doby běží patnáctidenní lhůta.

Zatímco na úřadech se budou lidé moct prokazovat už v lednu, soudy, finanční úřady, úřady práce, katastr či Česká správa sociálního zabezpečení ji začnou přijímat teprve od poloviny roku.

Od července 2024 by měla občanku v mobilu akceptovat také policie. Podle mluvčí DIA by to sami policisté chtěli uspíšit a začít s eDoklady už v dubnu. Od příštího ledna 2025 by měly elektronický doklad brát také banky, pojišťovny nebo notáři či pošta. V následujícím roce přibude také tato možnost u voleb, do Evropského parlamentu letos v červnu ještě bude potřeba klasický doklad.

Podle Martina Charváta, vedoucího komunikace vládního projektu Digitální Česko, se již pracuje také na možnosti ověřování bez nutné fyzické přítomnosti druhého člověka, což by se prakticky dalo využít například u samoobslužných pokladen v supermarketech. „Řetězce se nás na to již vyptávají, ale ještě není nic hotového,“ přibližuje Charvát.

Před Evropou jsme napřed

Podle expertů oslovených redakcí je zavedení eDokladů jednoznačně krokem dopředu. „Většině občanů to zjednoduší život. Zejména těm, kteří jsou už zvyklí platit mobilním telefonem a peněženku nosí jen kvůli dokladům,“ myslí si Vladimír Přech, ředitel obchodně právní sekce softwarové společnosti Gordic.

Kdy a kde budou platit eDoklady Do první fáze spadají ústřední správní úřady, tj. zejména ministerstva.

Od 1. července 2024 budou digitální občanku akceptovat kraje, obce s rozšířenou působností, policie, soudy, úřady práce, finanční, živnostenské, katastrální či matriční úřady nebo ČSSZ.

V příštím roce budou smět identitu přes digitální občanku ověřovat ostatní orgány veřejné moci a soukromé osoby. Půjde mj. o okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, obce, pošty aj.

Na druhou stranu je podle Přecha dobře, že zde zůstává dobrovolnost. Tedy fakt lidé, kteří si přejí zůstat offline, mohou nadále využívat pouze plastovou kartičku. „Elektronický občanský průkaz může být pro mnohé symbolem, že digitalizace skutečně někam pokročila a že stojí za to se zajímat, co a jak je možné u státu nebo samosprávy vyřídit vzdáleně,“ vysvětluje Přech.

Za příklad dobře zvládnuté digitalizace považuje odborník také kupříkladu možnost elektronického nahlédnutí do spisu při správním řízení, kterou nedávno zrealizoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže. „Občané, firmy nebo jejich právní zástupci tak mohou nahlédnout do spisu, aniž by si museli domlouvat osobní schůzku a jezdit na úřad,“ zmiňuje Přech.

S tím, že je zavedení elektronických dokladů pozitivní, souhlasí také Jan Antoš, technologický šéf společnosti Trask. Z pohledu bezpečnosti je podle něj digitální doklad v telefonu bezpečnější než klasické plastové kartičky. Má lepší zabezpečení a telefon jde navíc v případě potřeby zablokovat na dálku přes Portál občana.

Antoš vítá eDoklady hlavně z toho důvodu, že Evropská unie chystá digitální eWallet jako povinný systém pro všechny státy.

„V Česku jsme systém zavedli dříve a jsme tak před Evropou v digitalizaci napřed. Zatím je bohužel akceptace digitálních dokladů omezená na státní správu. Aby tato digitalizace měla výraznější dopad na ekonomiku, musíme počkat až bude možné digitální doklady akceptovat i v komerčních firmách,“ říká Antoš.