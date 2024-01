Češi už mohou stáhnout eDoklady. Úřady dostaly školení, říká digitální agentura

Jako první je nutné zmínit názvosloví. V digitálním obchodě totiž pořád existuje také eObčanka od ministerstva vnitra, která slouží k jiným účelům než nové eDoklady. Oficiální aplikaci si stáhli digitální nadšenci už v pátek kolem poledne a první dojmy byly pozitivní. „Potěší ty, co zapomínají průkaz doma, i ty, co jsou na své údaje opatrní,“ píše se v článku magazínu Technet.

Aplikaci provozuje Digitální informační agentura (DIA). Ta za aplikací stojí společně s ministerstvem pro místní rozvoj a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Tvůrci připomínají, že první měsíce aplikaci využijí lidé jen sporadicky, zatím pouze na ústředních správních úřadech, například na Českém statistickém úřadu, na Úřadu vlády, na Českém telekomunikačním úřadu nebo ministerstvech.

K eurovolbám ještě s plastovou kartou

„Pracovníci úřadů dostávali pravidelné online školení. Od pondělí budou připraveni,“ řekla iDNES.cz Anna-Marie Lichtenbergová, mluvčí DIA. Pokud budou mít lidé potíže se stažením nebo přihlášením se do aplikace, mají podle mluvčí kontaktovat DIA na e-mailu edoklady@dia.gov.cz.

Od července 2024 by měla občanku v mobilu akceptovat také policie. Podle mluvčí DIA by to sami policisté chtěli uspíšit a začít s eDoklady už v dubnu. Od příštího ledna 2025 by měly elektronický doklad brát také banky, pojišťovny nebo notáři či pošta. V následujícím roce přibude také tato možnost u voleb, do Evropského parlamentu letos v červnu ještě bude potřeba klasický doklad.

Kdy a kde budou platit eDoklady Do první fáze spadají ústřední správní úřady, tj. zejména ministerstva. Celý seznam je k dispozici na webu edoklady.gov.

Od 1. července 2024 budou digitální občanku akceptovat kraje, obce s rozšířenou působností, policie, soudy, úřady práce, finanční, živnostenské, katastrální či matriční úřady nebo ČSSZ.

V příštím roce budou smět identitu přes digitální občanku ověřovat ostatní orgány veřejné moci a soukromé osoby. Půjde mj. o okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, obce, pošty aj.

„Důvodem rozfázování je, že se jedná o bez přehánění přelomový krok v prokazování totožnosti, jehož implementace zkrátka není možná ze dne na den. Dá se mluvit o revoluci v možnostech používání mobilního telefonu vůči veřejné správě a my se na ni chceme řádně připravit. Budeme proto plně k dispozici při zprovozňování i následujícím provozu eDokladů pro všechny, kteří pomoc budou potřebovat,“ vysvětluje Lichtenbergová.

Do aplikace si uživatelé zatím nahrají jen občanský průkaz. O tom jaké další doklady si Češi budou moct do mobilu nahrát se nyní ještě jedná, počítá se ale například s řidičákem. Policie ČR také uvedla, že za potenciální falšování eDokladů hrozí pokuta v minimální výši 10 tisíc korun.

Občanka v eDokladech je vlastně elektronickou kopií fyzického dokladu, nelze tak například spoléhat na to, že s aplikací už člověk nebude muset řešit platnost plastové kartičky.

„Pokud by vaší občance skončila platnost, doklad by vám automaticky zmizel i z eDokladů,“ informuje mluvčí a dodává, že 90 dní před koncem platnosti fyzické občanky se v aplikaci začne zobrazovat upozornění, za kolik dní platnost končí.

Funguje i offline, sdílí jen to nutné

Aplikací se uživatel může prokázat i bez signálu, například v horách nebo v podzemí. Při prokazování totožnosti ověřovateli s mobilní aplikací se používá pouze technologie Bluetooth na propojení vašeho a ověřovatelova mobilu. Přístup na internet v tu chvíli není potřeba. „Připojení na internet se vám bude hodit při registraci, aktualizaci údajů a prokazování ověřovateli na přepážce,“ zmiňuje mluvčí.

Zpočátku bude možné eDoklady využívat pouze v České republice. „Aplikace je podle ředitele DIA Martina Mesršmída předskokanem evropské digitální peněženky.

„eDoklady pomohou naučit úřady i veřejnost běžně se prokazovat pouze chytrým telefonem. Pro uživatele i ověřovatele půjde o jednoduchou a snadno pochopitelnou aplikaci. Osobní údaje budou v eDokladech také lépe ochráněny, jelikož ten, kdo dokument kontroluje, dostane pouze to, co potřebuje,“ konstatuje Mesršmíd.