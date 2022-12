Dušení jídlem může skončit smrtí. Pomůže Heimlichův chvat i údery mezi lopatky

„Nejjednodušší jsou údery mezi lopatky. U malých dětí je ideální dát si dítě na předloktí a chytit hlavičku tak, aby byla pevně opřená,“ uvedl Břečka, podle kterého je nejčastější příčinou dušení u malých dětí vdechnuté mateřské mléko.

Zároveň je potřeba podle Břečky kontrolovat prsty, zda cizí těleso vypadlo. Rodič by měl údery vést mezi lopatky směrem k hlavě. Dítě by při tom mělo být hlavou mírně dolů, aby se ulehčila cesta zaklíněného předmětu z dýchacích cest ven.

„Těch úderů mezi lopatky je tři až pět. Poté se podíváme, jestli vypadlo cizí těleso. V případě, že nevypadlo, tak pokračujeme,“ pokračoval Břečka.

„Není to drobné klepání, ani pěstí, je to opravdu ploskou ruky a směrem k hlavičce,“ dodal.

Břečka také apeloval na všechny rodiče, aby se nesnažili do dítěte vdechnout a překážku v jícnu takzvaně „profouknout“. Může totiž dojít k tomu, že se předmět posune hlouběji do plic, a pro záchranáře je poté téměř nemožné dítěti pomoci.

„Pokud bychom do dítěte vdechli, tak se může stát, že mu to (překážku) posuneme hlouběji do průdušek a dítě se samozřejmě udusí,“ uvedl.

U větších dětí, které nelze tak snadno zvedat jako kojence, doporučuje Břečka opřít si dítě o ruku, popřípadě se posadit a opřít si dítě o koleno tak, aby bylo dítě v mírném předklonu, a dát mu opět tři až pět úderů mezi lopatky.

V krajním případě pomůže Heimlichův manévr

„U dospěláků je to většinou o tom, že člověk zbrunátní, má otevřené oči a opravdu je vidět, že se dusí, že má smrt v očích. V tu chvíli se drží za krk a ukazuje, že potřebuje bouchnout do zad,“ popsal dušení dospělých Břečka.

Heimlichův manévr Je pojmenován podle Henryho Heimlicha, který ho vymyslel.

Jde o chvat, který slouží k zpřístupnění dýchacích cest v případě, že jsou ucpané cizím tělesem.

Měl by být použit až poté, co nepomohou údery mezi lopatky.

Neprovádí se u malých dětí a těhotných žen.

Nejprve bychom se měli snažit dusícímu pomoci údery mezi lopatky. V potaz je třeba brát také váhový rozdíl mezi dusícím a člověkem, který se mu snaží pomoct.

„Je potřeba mít u dospělého kontrolu nad úderem. Když já budu mít 120 kilo a kolegyně 50 kilo, taky aby to nebylo tak, že jí dám ránu a ona odpadne. Dám jí ruku na hrudník, malinko se předkloní a já jí zase dám údery mezi lopatky směrem k hlavě,“ uvedl Břečka.

Další možností je Heimlichův manévr, kdy je třeba zmáčknou bránici a plíce dusícího se člověka. Tím se z dýchacích cest vytlačí zbytek vzduchu, který může pomoct cizí těleso vyprostit.

„Pokud údery nezaberou, tak přistupuji k Heimlichovu manévru. To znamená, že stojím za tím dusícím se člověkem, tam kde končí hrudník a začíná bránice, tak tam přiložím pěst, (druhou rukou) obejmu pěst. Pak směrem k sobě a nahoru stlačuju hrudník,“ vysvětlil Břečka.

Stlačování hrudníku by mělo proběhnout třikrát až pětkrát. Pokud manévr nezabere, je třeba znovu zopakovat údery mezi lopatky. V případě, že ani jeden z vypuzovacích manévrů nepomáhá, je třeba přistoupit k resuscitaci na základě rad operátora tísňové linky 155.

Na zaseknutou kost pomůže chléb nebo zelí

Během Vánoc se záchranáři setkávají s případy zaseknutých rybích kostí v krku. V takovém případě je podle Břečky třeba si uvědomit, že zaseknutá kost většinou nebrání v dýchání.

„Je to věc, která nás opravdu dráždí ke kašli a může nás bolet. V takovém případě je třeba poskytnout první pomoc. Většinou, když je ta kost vidět, tak se dá vytáhnout,“ říká vedoucí záchranářů.

Ulevit od bolesti může i chléb, který se na kost nabalí a člověk ji spolkne a poté stráví. Pomoct může také zelí nebo cokoli mastné, co promastí kosti cestu k žaludku. Pokud laické způsoby první pomoci nepomohou, je třeba se obrátit na odbornou pomoc. Břečka ale připomíná, že záchranná služba slouží především v ohrožení života, což je zaseknutá kost jen výjimečně.

„Když už nejsem sám schopný si pomoci, musím vyhledat nějakou odbornou. Zdravotnická záchranná služba je primárně určena na život ohrožující stavy. Pokud kost člověka nijak nelimituje, to znamená, že může dýchat, není v života ohrožujícím stavu, tak by se měl samozřejmě dopravit například na ORL, kde mu tu kost vyndají,“ pokračoval šéf pražských záchranářů.

„Pokud dochází k nějakému dušení a nějaké komplikaci, je ideální záchrannou službu zavolat,“ dokončil Břečka.