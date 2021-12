Na Boží hod se žena dusila vánočkou. Život jí zachránili policisté

„Hranice mezi životem a smrtí je mnohdy velmi tenká a situace s tím spojená může nastat v malém okamžiku. Do takové nepříjemné a život ohrožující situace se dostala na Boží hod 54letá žena z Dobříše na Příbramsku,“ popsala v pátek krajská mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Příbuzní zavolali záchrannou službu s tím, že se žena dusí jídlem. Zdravotníci požádali o součinnost policisty, protože mohlo jít doslova o minuty.

Policejní hlídka z obvodního oddělení Dobříš byla na místě jako první a to pět minut poté, co dostala oznámení o události. Na policisty Jana Papeže a Jana Poláka před domem čekal syn ženy. Její manžel se jí marně snažil pomoci. Dvojice policistů začala ihned jednat.

Heimlichův chvat Heimlichův chvat díky zvýšení podbráničního tlaku umožňuje uvolnit překážky v dýchacích cestách. Americký lékař Henry Heimlich tuto techniku vyvinul v 70. letech, kdy byl primářem na chirurgii v nemocnici v Cincinnati.

„U ženy, která se dusila vánočkou, kterou vdechla a měla již promodralá ústa a dlaně a na nic již nereagovala, použili takzvaný Heimlichův chvat, tedy metodu, která se používá v případech dušení. Tímto chvatem se jim částečně podařilo uvolnit její dýchací cesty a žena začala nabírat vědomí a kašlat. S pomocí policistů i vstala a vše vypadalo, že je zažehnáno,“ uvedla Suchánková.

Jenže žena se po pár sekundách sesunula k zemi a upadla do bezvědomí. Policisté se snažili opět o Heimlichův chvat, ale vánočku se jim nedařilo dostat ven. Žena ztrácela puls.

Policisté zahájili srdeční masáž a použili i připravený přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor). Ten výboj nedoporučil.

Muži se nadále snažili dostat jídlo z ženy ven, použili opakovaně chvat a údery mezi lopatky se jí snažili pomoci. Zbytky jídla ji odstraňovali z úst.

„Až po těchto několika dalších intenzívních úkonech začala žena mělce dýchat a nabývat vědomí. Policisté ji ihned uložili do stabilizované polohy. To už na místo přijeli i profesionální zdravotníci, kteří si ženu ve stabilizovaném stavu převzali do své péče. Pomocí odsávačky jí odpomohli od zbytků vdechnuté vánočky, která jí překážela v dýchacích cestách a napojili ji na kyslík,“ řekla policejní mluvčí.

Žena v tu chvíli již začala komunikovat. Záchranáři ji následně převezli do nemocnice v Příbrami.

„Je to v krátké době další záchrana života a musím říci, že značně netradiční, kdy policisté z našeho kraje byli jako první na místě, nic je nezaskočilo a dokázali erudovaně pomoci,“ sdělil ředitel středočeských policistů Václav Kučera.

Ve středu za policisty byl manžel zachráněné ženy a osobně jim poděkoval.