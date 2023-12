Pokácené duby a lípy se daly do pohybu. Dřevo mizí před ministerskou inspekcí

Některé z klád, do nichž organizace Greenpeace v létě umístila GPS trackery, se daly do pohybu. Podle nejnovějších zjištění mizí dub z Dambořického lesa do papírny nadnárodní společnosti Mondi Group ve slovenském Ružomberku, zatímco staletá lípa ze Ždánického lesa končí v Hodoníně. To vše těsně před ministerskou inspekcí.