Ministři slíbili Žďánickému lesu ochranu. I tak se na stromy vrhli dřevorubci

Po několika týdnech, kdy Lesy ČR ve Ždánickém lese na jihu Moravy nekácely, se v lokalitě opět začalo intenzivně pracovat, upozornila organizace Greenpeace ve středu.

Současné kácení navíc začalo na přelomu ledna a února, a probíhalo tak v době, kdy půda byla po vytrvalých deštích výrazně podmáčená. Těžká lesní technika během lesních prací rozryla rozsáhlé oblasti lesa. Způsob kácení nejen na tomto území je navíc dlouhodobě označován za necitlivý.

Ždánický les je totiž domovem mnoha ohrožených a chráněných druhů, a na jeho místě je vyhlášených několik přírodních památek i chráněných území.

K dalšímu kácení v tomto roce navíc došlo i poté, co v prosinci Hladík s Výborným avizovali, že Ždánickému lesu věnují zvýšenou ochranu.

Redakce iDNES.cz oslovila s prosbou o komentář ministry Hladíka a Výborného i Lesy ČR. Jejich reakce doplníme.

„Nedává smysl na jedné straně připravovat ochranu lesa a ve stejné chvíli ho masivně kácet. Věřili jsme, že ministerstva a Lesy ČR kácení Ždánického lesa zastaví alespoň do doby, než bude rozhodnuto o jeho ochraně. Pokud budou Lesy ČR kácet ve Ždánickém lese stále takovým tempem, nezůstane z něj brzy nic, co by se dalo ještě chránit,“ uvedla Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně za záchranu starých lesů Nekácejte.cz.

Ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík na začátku ledna při setkání s oběma ministry uvedl, že ve Ždánickém lese byla těžba dřeva zastavena a že místní lesní porosty budou vyhodnoceny podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny.

Přesto nyní Greenpeace na místě nachází další torza mohutných stromů. „V lese navíc stále zůstávají i klády stromů pokácených loni, jejichž dřevo již nyní tleje,“ dodala Krejčová.