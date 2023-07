Lesy chtějí zákaz vstupu do bučin, které nesmí kácet. Nátlak, míní ekologové

Ekologická organizace Greenpeace, která na kácení buků dlouhodobě upozorňovala, krok Lesů ČR považuje za nemístný a nehorázný nátlak.

„Argument, že je potřeba kácet lesy, aby stromy v nich nespadly lidem na hlavu, je falešný. Není možné vykácet preventivně všechny stromy, které potenciálně mohou v lese spadnout, protože to by se v takovém případě musely vykácet úplně všechny a následně by pak mohli celý někdejší les zalít betonem, aby zde další stromy nemohly vyrůst a nemohl je náhodou vyvrátit vítr,“ říká Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů.

Lesy ČR oslovily třiadvacet obcí, na jejichž území se staré bukové porosty nacházejí, s žádostí o vydání zákazu vstupu veřejnosti. Jako zdůvodnění firma uvádí: „V přestárlých porostech Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří, tj. v porostech na hranici fyzického věku se snižující se vitalitou, je vysoké riziko pádu starých, odumírajících nebo již odumřelých stromů, jejich částí.“

V dopisech zaslaných radnicím firma také upřesňuje, kterých lesů se zákaz týká. „Rozhodnutím krajského úřadu byla Lesům ČR zakázána v období od 30. 6. 2023 do 30. 6. 2031 těžba původních listnatých dřevin v lesních porostech nad 120 let věku, vyjma situací hrozících škodami značného rozsahu nebo ohrožujících zdraví a životy osob,“ píše oblastní ředitel firmy Lesy ČR v severních Čechách Václav Bašta.

Podle Bašty však nelze odpovědně posoudit stav porostů, pokud jsou bez zjevného výskytu hniloby, dřevokazné houby, zlomu či jiného signálu zhoršeného zdravotního stavu.

„U starých a přestárlých stromů, tedy stromů na hranici fyzického věku, běžně dochází k degradaci uvnitř kmene. Množství stromů s takto ‚neviditelnými‘ degradacemi se v přestárlých porostech zvyšuje a tím stoupá i riziko pádu jejich části nebo celých stromů,“ upřesňuje ředitel.

Greenpeace: Chtějí zisk, nejde o zdraví

Svádět zákaz vstupu na možnost majetkové či zdravotní újmy však Greenpeace rozporují. „Zákon o ochraně přírody přímo říká, že vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé jiným osobám působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob,“ vysvětluje Krejčová.

Zákaz vstupu do lesů Greenpeace chápou jako výhrůžku. „Firma vyhrožuje zákazem vstupu do bukových lesů v Krušných horách, pokud se bude postupovat podle rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o zákazu kácení lesů starších 120 let. Greenpeace to považuje za nemístný a nehorázný nátlak, který přichází ve chvíli, kdy chce státní firma kácet vzácné bučiny v Evropsky významné lokalitě kvůli zisku. Omezení možnosti kácení ze strany krajského úřadu navíc předcházelo problematické chování Lesů ČR, které u Litvínova v loňském roce vykácely porosty se stromy staršími 200 let, aniž by si počkaly na to, zda ke kácení dostanou od úřadu povolení,“ vysvětluje v prohlášení mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Podle Nikol Krejčové se buky u nás dožívají až 400 let. „Považujeme kroky Lesů ČR za účelové šíření strachu v regionu. Obáváme se, že silnou motivací firmy kácet zdejší lesy je zisk, nikoli strach o zdraví obyvatel. To vyplývá z žádostí o kácení i z místních šetření. Doufáme, že zvítězí zdravý rozum a že kácení nejstarších porostů bude zastaveno. Věříme, že krajský úřad rozhodne o zákazu kácení lesů starších 120 let, aby byly zachráněny pro budoucí generace,“ uvádí Krejčová.