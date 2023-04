Chci ten případ dovést k soudu, říká starosta kvůli kácení v cenných lesích

„Vlastník lesa se zde chová naprosto nehorázně. V Mariánském údolí vytěžil celé jižní svahy, ponechal jen několik tenoučkých pásů stromů. Daná lokalita je přírodní zásobárnou vody a je teď naprosto zničená. S ohledem na to, co zde provedli, bych rád tento případ dotáhl i před soud,“ říká Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína.

Vlastníkem lesa je podle Greenpeace společnost Royal Pine. Její vyjádření se redakci získat nepodařilo.

„Společnost Royal Pine v bukových lesích kácela na začátku letošního roku, přestože v té době ještě úřady nerozhodly o její žádosti o povolení kácení, kterou si podala loni. Krajský úřad Ústeckého kraje přitom následně vydal 20. února nesouhlasné stanovisko k navrhovanému kácení, ovšem v té době porosty, v nichž kácení odmítl, již neexistovaly. S kácením nesouhlasil v řízení Horní Jiřetín, Greenpeace a Česká společnost pro ochranu netopýrů. Starosta Horního Jiřetína během řízení upozornil krajský úřad i na fakt, že v lokalitě probíhá těžba,“ uvádí organizace Greenpeace.

Přijetí podnětu od Greenpeace potvrdil mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka. „V této konkrétní věci však mohu sdělit pouze to, že jsme dostali od Greenpeace podnět a nyní ho šetříme,“ sdělil Ovečka s tím, že v obecné rovině se v podobných případech může jednat o pokutu ve výši pět milionů korun, při opakování dvojnásobek.

„Výše pokuty se řídí přestupkovým zákonem. Roli hraje řada věcí, například jak se k tomu firma staví, popřípadě jak se staví k nápravě, zda je to opakované, rozsah škody a podobně,“ dodává Jiří Ovečka.

Firma, která stromy vykácela, svým jednáním podle Greenpeace s velkou pravděpodobností úmyslně porušila zákon. „Považujeme za skandální, že firma Royal Pine vykácela staré bučiny v Mariánském údolí bez povolení a ani krajský úřad, ani Česká inspekce životního prostředí dosud nijak nezasáhly. Doufáme tedy, že nyní inspekce udělí firmě co nejvyšší pokutu a zároveň nařídí ochranu podobných porostů jako kompenzaci za ty vykácené,“ uvádí koordinátorka kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů Nikol Krejčová.

„Zároveň vyzýváme ministerstvo životního prostředí, aby co nejrychleji vyhlásilo CHKO Krušné hory a aby prosazovalo zastavení kácení ve starých lesích s původní skladbou, které jsou starší než 120 let. Pokud kácení v krušnohorských bučinách vláda nezastaví, nebude už v době vyhlášení CHKO Krušné hory co chránit,“ doplnila Krejčová.