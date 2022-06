Praktiky v DPP: Čižinský naznačil zdržování zakázek a čekání na úplatek

Páteční večerní debaty Politologického klubu FSV UK se účastnila pětice nejsilnějších pražských politických uskupení, která vzešla z předvolebních průzkumů. Vzhledem k aktuální kauze Dopravního podniku, v níž je mezi obviněnými i dosavadní náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), bylo hlavní téma diskuse jasné.

Dva dny po začátku stíhání již bývalého náměstka primátora se další z představitelů města - náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který stejně jako Hlubuček zastupuje hnutí STAN, za celou záležitost Pražanům omluvil.

Uděláme maximum

Primátor Zdeněk Hřib uvedl, že ho v celé záležitosti doposud policie nekontaktovala. „Všechny informace mám jen zprostředkovaně a budeme dělat maximum toho, abychom přijali veškerá možná preventivní opatření,“ dodal primátor. Podle něj je důležité, že se kauza netýká zakázek na magistrátu. „To dokazuje, že fungují protikorupční opatření, která jsme zatím zvládli zavést,“ vysvětlil.

Myslel tím zveřejňování podrobností o zakázkách na datové platformě Golemio. Na magistrátu se také soutěží zakázky od hodnoty půl milionu místo zákonem požadovaných dvou milionů korun. Hřib připomněl, že hranice pro otevřenou soutěž je ale v DPP od sta milionů. „A reálně soutěží od padesáti milionů korun. Tuto hranici je nutné snížit,“ uvedl primátor.

Hřib nešetřil politickou konkurenci. „Když teď už víme, že Michal Redl, kamarád Radovana Krejčíře, sponzoroval v roce 2012 ODS, tedy v době, kdy byl primátorem Bohuslav Svoboda, tak čekám, že se dozvíme ještě mnoho zajímavých věci,“ řekl současný šéf města.

Jeho útočnou rétoriku nenechal bez povšimnutí předseda pražských zastupitelů za ANO Ondřej Prokop. „Vždycky, když je pan Hřib v úzkých, tak pouze útočí. My jsme svědky naprosto skandální záležitosti. Největší korupční a drogové kauzy v historii Prahy a magistrátu. Nikdy se nestalo, že by v poutech odvedli náměstka primátora. To se stalo až za Pirátů a pan primátor je samozřejmě odpovědný,“ vysvětlil svůj postoj Prokop.

Kandidát na šéfa metropole za Prahu sobě Čižinský musel hned na úvod debaty oponovat názoru opozice, že se jeho stranický kolega Adam Scheinherr (náměstek pro dopravu) v kauze Petra Hlubučka díky podání trestního oznámení sice zachoval dobře jako občan, ale špatně jako politik. Nechal totiž DPP navzdory podezřením fungovat ve stejném personálním obsazení dál. Čižinský ale náměstka za jeho postup v kauze pouze chválil a zdůraznil, že se řídil instrukcemi policie.

Zastupitel Prokop však bude požadovat, aby byl zjištěn dopad škod, které mohl Scheinherr nečinností způsobit. „Pokud bych byl ředitelem firmy a zjistil, že zaměstnanci kradou, tak bych asi také nešel jen na policii, ale zabránil krádežím,“ uvedl. Čižinský ale namítal, že kdyby Scheinherr pouze způsobil humbuk, policie by nic nevyšetřila.

Politická odpovědnost

Kandidát Spolu do magistrátních voleb a předseda klubu zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček vysvětlil, proč občanští demokraté požadují odvolání Hřiba i Scheinherra. „Rozměr kauzy mimořádně přesahuje, co se kdy v Praze odehrávalo. Není možné strčit hlavu do písku před tím, že současná koalice je ve vedení města a nese politickou odpovědnost za to, co se v tuto chvíli ve městě děje. Za nás a za sebe mohu říci, že jsme této koalici nabízeli opakovaně spolupráci na tom, abychom některé věci změnili. Nic z toho nebylo na zastupitelstvu zařazeno,“ uvedl.