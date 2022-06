Volná místa jsou, ale na školách, kam děti jít nechtějí, říká šéfka gymnázií

Pražské střední školy obsazují místním dětem Středočeši, je to trend, který sledujete dlouhodobě?

Ano, v současnosti tvoří děti ze středočeského kraje zhruba třetinu všech studentů pražských středních škol. A já ten trend celkem chápu. Část Středočechů jsou původně Pražané, kteří se odstěhovali mimo hlavní město kvůli bydlení, hodně rodičů rovněž dojíždí do Prahy za prací a zařídili tady dětem různé kroužky a aktivity.

Když jsem se bavila se svými studenty, tak to tak mnozí mají. Pro rodiče je jednodušší ráno naložit do auta celou rodinu, v Praze se rozejít do práce a do škol a večer zase hromadně přijet.

Není to tedy o tom, že by středočeské střední školy měly horší úroveň než ty pražské?

To určitě ne, myslím, že je to zejména z provozních rodinných důvodů, ale také je v hlavním městě odlišná poptávka po středoškolském vzdělání oproti jiným krajům, což je logické, protože složení obyvatelstva je zde specifické.

V Praze studuje na gymnáziích zdaleka nejvíce dětí v porovnání se zbytkem republiky. V Ústeckém nebo Karlovarském kraji chodí na gymnázia asi 12 procent z celkového počtu středoškoláků, v Praze to je asi 25 procent.

Bohužel ne všechny děti, které se na gymnázia hlásí, na to studium mají. Dle mého se asi čtvrtina zájemců vůbec nepotkává s těmi nároky, protože jejich výsledky u přijímacích zkoušek jsou dost špatné.

Deváťáci si mohou v prvním kole podat jen dvě přihlášky, tedy na své vysněné střední školy. Jenomže někteří se nedostali nikam ani ve druhém kole. Co pak?

Je to letos opravdu hodně složitá situace, vím to a upřímně ty děti i rodiče lituji. Volná místa jsou. Jen jsou na školách, kam děti jít studovat nechtějí nebo je tam nechtějí dát jejich rodiče. A jsou to i střední školy s maturitou. Se silnými ročníky se však zvedá celková poptávka a mnoho volných míst nemají ani střední školy ve Středočeském kraji, kam děti někteří odkazují.

Podle mého by to zde možná chtělo spíše restrukturalizaci maturitních oborů, protože jich je hrozně moc, ale rodiče nebo děti chtějí především všeobecné vzdělání, protože třeba ještě neví, kam by chtěli jít, nebo na co by se chtěli zaměřit, ale mají ambici pokračovat na vysokou školu.

Situace se má zhoršovat, přichází silné ročníky. Řešíte to nějak s pražským magistrátem?

Magistrát to řešil už loni, otevřel několik nových tříd při odborných školách, protože na gymnáziích prostě volná místa nejsou. Na nové třídy nemáme volné prostory.

Letos se otevřely další nové třídy, myslím, že je to celkem nějakých skoro 300 míst. Takže magistrát se to snaží řešit, ale chybí i učitelé, kteří by v těch nových třídách učili. České školství má trvalý nedostatek fyzikářů, informatiků, matikářů a chemikářů. Nicméně následující roky budou ze základních škol vycházet další početné ročníky.