Děti častěji volají na Linku bezpečí. Nezvládají karanténu s rodiči

V době koronavirové pandemie se rapidně zvyšuje počet dětí, které se obracejí na Linku bezpečí. Od začátku letošního března do pondělí ji prostřednictvím chatu nebo mailu kontaktovalo 428 dětí, minulý rok za stejné období to přitom bylo téměř o sto dětí méně.

Podle dětské psycholožky Jany Divoké situaci nejhůře vnímají děti ze sociálně slabších rodin. „Škola pro ně byla takovým úkrytem před rodiči, kteří jsou třeba drogově závislí a teď s nimi musí být doma, což je pro ně velice náročné,“ říká psycholožka.

V těžké situaci se ocitly i děti v rodinách, kde přišli rodiče o práci. „Může tam docházet k častějším hádkám, které samozřejmě mají na dítě negativní vliv,“ podotýká Divoká.



Podle Jany Divoké se současná situace dá přirovnat k válce nebo okupaci. „Nikdo neví, co dělat. I pro psychology je to nové. Do budoucna se u dětí mohou objevit i úzkosti, které se projeví třeba až za několik měsíců,“ upozorňuje.

I děti mají strach z nákazy

Zoufalé děti hledají pomoc na Lince bezpečí. „Obecně tak lze říci, že děti více využívají online kanály. Je to i z toho důvodu, že jsou stále doma s dalšími lidmi a nemají vždy prostor a klid pro telefonát. Psát maily a chatovat ale mohou, protože není slyšet, co sdělují,“ říká mluvčí Linky bezpečí Regina Jandová.

Kromě rodinných problémů mají děti strach i ze samotné nákazy, bolesti nebo lékaře. Loni vyhledaly z těchto důvodů pomoc pouhé čtyři děti, letos jich za stejné období linku kontaktovalo už 72.

„Nejčastějšími tématy zůstávají i v tomto období psychické obtíže dětí a vztahy – rodinné, partnerské i vrstevnické. Tyto problémy jsou samozřejmě ovlivněny současnou situací. Děti jsou, stejně jako často jejich rodiče, vlastně zavřené doma, stále se stejnými lidmi, na omezeném prostoru,“ podotýká Jandová.

Podle ní může za nynější situaci i to, že děti nemohou ven se svými kamarády. „Jít se s nimi projít a popovídat si, jít si zasportovat, věnovat se koníčkům a obvyklým volnočasovým aktivitám,“ vyjmenovává omezení. Jaký dopad bude mít současná karanténa a uzavřené školy na děti, je podle psycholožky Jany Divoké těžké předpovídat.

Podle ní ale může karanténa vztahy v mnoha rodinách také upevnit. „Je nutné, aby rodiče s dětmi o situaci mluvili. Mnoho dětí ještě zažívá prvotní příjemný šok, že mají prázdniny,“ dodává.

Nezůstávejte s problémy sami

Podle klinického psychologa Radka Ptáčka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je duševní stav dětí odrazem duševního stavu jejich rodičů.

„Jestliže jako rodič zůstávám klidný, promluvím si s dětmi o tom, co se děje, nemusí to na ně mít žádný vliv. Jistě se mohou nudit a zažívat své dětské starosti, ale klidný rodič je před negativním vlivem situace ochrání. Mnohem náročnější než pro děti je tato situace samozřejmě pro rodiče,“ říká Ptáček.

„Pro každého z nás to může být stimulem k tomu, zamyslet se nad svým životem. Uvědomit si, že zdraví a vztahy jsou opravdu to nejcennější,“ popisuje. Podle něj však může být krize i pro mnoho dětí a jejich rodiče prospěšná.

„Třeba se s dětmi naučíte nové hry, najdete si novou zálibu nebo spoustu jiných věcí. Já osobně jsem si třeba při výuce svých dětí uvědomil, jak náročnou profesi mají učitelé. Vždy jsem k tomuto povolání měl respekt, ale nyní mám absolutní úctu,“ vysvětluje psycholog a zároveň zdůrazňuje: „Jestliže se propadáte do problémů, které nezvládáte, nezůstávejte s nimi sami.“