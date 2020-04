Česko přijme z přetížené Francie nemocné s koronavirem. Budou v Brně

„Francie nás požádala o pomoc, my jsme jim vyhověli, a v nejbližší době by fakultní nemocnice v Brně měla přijmout šest nemocných z Francie,“ řekl Babiš v České televizi.

„Nabídli jsme Francii 14 míst, protože máme dostatečnou kapacitu. Pokud kolegové ve Francii mají problémy, tak proč jim nevyhovět,“ dodal premiér.



„Po Itálii, Španělsku a Slovinsku je to další evropská země, které rádi pomůžeme,“ dodal Babiš s poukazem na to, že do těchto států poslalo Česko zdravotnické pomůcky.



„Tento krok jsme s premiérem Babišem konzultovali. Naše kapacity jsou dobré, takže je na místě si v rámci solidarity mezi zeměmi EU pomáhat,“ reagoval na dotaz iDNES.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

“Podobnou pomoc dalším zemím v budoucnu nemůžu vyloučit, ale rozjednáno v současnosti nic není. Bude to samozřejmě také záviset na vývoji situace a na obsazenosti našich kapacit. Pro Fakultní nemocnici Brno jsem se rozhodli jednoduše proto, že je schopna nabídnout své kapacity,“ doplnil ministr.



Redakce iDNES.cz požádala o reakci i další zdravotnické kapacity.