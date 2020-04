Zvažme důsledky tvrdých opatření. Nesmí to znamenat krach země, varuje rektor UK

„Také u chřipky je velká část bezpříznakových pacientů,“ říká rektor. „Testování v Praze začne už v příštím týdnu. Teď připravujeme proteiny, čekáme na podklady ze Spojených států amerických, spolupracujeme na tom i s kolegy na univerzitě v Nebrasce, z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.“

Jsem rád za pomoc studentů medicíny

„V týmu budou i epidemiologové, statistici i pracovníci z ministerstva zdravotnictví. Teprve výsledné údaje nám mohou ukázat reálný stav, kolik lidí se u nás už ve skutečnosti koronavirem promořilo,“ upřesňuje Zima. „Výběr testovaných bude náhodný, to proběhne ve spolupráci se statistiky. Výsledky budou velmi důležité.“



„Chtěl bych velmi pochválit naše studenty medicíny,“ pokračuje rektor. „Zapojení mediků do praxe v nemocnicích začalo na 3. lékařské fakultě už na začátku nouzového stavu. Sami se zorganizovali, vytvořili databázi, ve které máme v tuto chvíli 3 200 studentů medicíny a už přes 1 500 studentů pracuje přímo ve zdravotnických zařízeních nebo na hygienických stanicích po celé republice.“



„Naše univerzita se od začátku zapojila do testování pacientů. Máme hned několik laboratoří, kde můžeme testovat až 1 500 vzorků denně. Ale kapacity dále rozšiřujeme,“ plánuje Tomáš Zima. „Pokud se do procesu zapojí i robotizace, což zkoušíme na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, tak budou kapacity mnohem větší.“



COVID-19 je jako chřipka s delší inkubační dobou

Rektor UK Tomáš Zima je zároveň přednostou Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Koronavirus ho zajímá i z odborné perspektivy. „Zajímavým zjištěním je to, že infekce minimálně postihuje děti. Další zajímavostí, a tím se liší od chřipky, je skutečnost, že příznaky koronaviru se mohou objevit až po deseti, nebo dokonce čtrnácti dnech. Pokud se projeví vůbec.“

„Smutnou skutečností je to, že tato infekce, stejně jako chřipka nebo podobné nemoci, výrazně postihují starší generaci,“ pokračuje Zima. „Uvedu zajímavý údaj. Loni mělo v USA 38 milionů lidí chřipku, 390 tisíc lidí bylo hospitalizováno a zemřelo nakonec 23 tisíc lidí. Přitom se o tom v médiích nijak zvlášť nehovořilo. Chřipka je podobně nebezpečná, jediný významný rozdíl je v délce inkubační doby. Koronavirus ji má mnohem delší.“



„Na chřipku jsme prostě zvyklí, víme o ní, naučili jsme se s ní žít,“ navazuje rektor. „Kdežto koronavirus je nový. Rozdíl je v tom, že v relativně krátké době zatěžuje významně zdravotnický systém a na to nejsou státy připraveny.Navíc se koronavirus rychle šíří. To je daň za globalizovaný svět. Státy jsou propojené a nemoc se tak neuvěřitelně rychle dostane z jednoho kontinentu na druhý.“



Nenechme zkrachovat Českou republiku

„V Česku byla přijata opatření včas a přispěje to k tomu, že promoření naší populace bude pozvolné, což náš zdravotní systém zvládne. Kde se zaspalo, to jsou domovy seniorů. Ty se měly okamžitě vybavit ochrannými pomůckami, protože senioři jsou opravdu rizikovou kategorií.“

„Na druhou stranu, aby roušku nosili lidé v lese nebo na opuštěné ulici, to považuji za zbytečné,“ varuje Tomáš Zima. „Zároveň by se mohly otevřít některé provozy. Proč má třeba zavřeno fyzioterapeut, který může lidem pomoci se zády, když mají problémy. Proč nejsou otevřeny opravny, servisy, kadeřnictví. Při zachování určitých hygienických pravidel by to nemělo představovat problém.“



„Ekonomické důsledky krizových opatření vlády mohou být pro řadu živnostníků kruté, až zničující,“ myslí si rektor UK. „V tuto chvíli mi chybí jasný plán. Když se situace změní, co bude následovat. To má být jasně specifikováno. Protože řekněme si to jasně: koronavirus tu je a bude. Stejně jako chřipka nebo spalničky. Tu nemoc nikdo na tiskové konferenci nezabije.“



„Teď je důležité nastavit plán tak, aby kroky vlády neznamenaly krach země a v důsledku více mrtvých než v důsledku koronaviru,“ upozorňuje Zima. „Jistě, koncerty, sportovní utkání, to odložme, až bude klid, ale nevidím důvod, proč by si lidé nemohli jít zahrát tenis, golf nebo jakýkoliv jiný bezkontaktní sport. Nevidím důvod, proč by individuální drobné živnosti neměly fungovat.“



