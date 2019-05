Tisíce dětí v exekuci. Může za to jízda načerno nebo nevrácené knížky

Anetu S. v šesti letech chytil revizor. Lístek neměla, rodiče jí na něj nedali peníze. Jenže pokutu rodiče také neuhradili. O mnoho let později na Anetu čekalo nepříjemné překvapení. Na studijním pobytu v zahraničí se najednou ocitla na mizině – v okamžiku, kdy na její stipendijní účet přišly první peníze, exekutor jí ho hned obstavil.

Příběh Anety není nijak výjimečný. V Česku jsou tisíce dětských dlužníků – exekutorská komora v minulém roce evidovala celkem 3 476 exekucí vůči lidem mladším osmnácti let. Z toho 2 213 dětí bylo mladších patnácti let.



„A pak je tu spousta dlužníků, kteří jsou už dospělí, ale svůj dluh si přinesli z dětství. Jejich počet odhadujeme na desítky tisíc,“ říká Martin Kovalčík z organizace Člověk v tísni. Podle jeho kolegy Daniela Hůleho je takových lidí nejméně padesát tisíc, ale klidně jich může být i sto tisíc.

Exekutorská komora na dotaz redakce MF DNES toto číslo neupřesnila. Člověk v tísni se na problém teď snaží upozornit kampaní Zadlužené děti.

V minulosti byly velkým problémem také poplatky za odpad, ale v tomto případě zákonodárci už zákon změnili.Nejčastěji děti do dluhů spadají právě kvůli jízdě načerno v MHD, nezaplaceným upomínkám za knížky z knihovny nebo smlouvám s operátory, které na jejich jméno uzavřou rodiče a pak za ně neplatí.

Podle návrhu poslanců by měly peněžité dluhy nezletilých přejít už okamžikem svého vzniku na zákonného zástupce dítěte. Pokud taková osoba není, měl by závazek náležet osobě, do jejíž péče je nezletilý svěřen, nebo na stát.



Nejvíce zadlužených dětí je v Plzeňském (671), Středočeském (535) a Ústeckém (457) kraji. Nejméně naopak ve Zlínském kraji (57).

Podívejte se na Rozstřel s expertem na dluhovou problematiku Danielem Hůlem: