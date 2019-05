Exekuce na děti? Velká prasárna, řekl Babiš. Dluhy dětí přejdou na rodiče

„Dobrá zpráva pro 3,5 tisíce dětských dlužníků!“ ocenila rozhodnutí vlády na Twitteru ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Vláda s poslaneckou novelou souhlasí i přesto, že ministerstva školství a spravedlnosti návrh odmítla.



Podle údajů exekutorské komory mělo v roce 2017 exekuci 5934 dětí a mladých do 18 let. Z nich 3491 nebylo ještě ani 15 let. Podle odhadů jsou ve skutečnosti takových dlužníků desetitisíce.

Návrh má podle poslankyně za ČSSD Kateřiny Valachové reagovat na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

Podle návrhu poslanců by měly peněžité dluhy nezletilých přejít už okamžikem svého vzniku na zákonného zástupce dítěte. Pokud taková osoba není, měl by závazek náležet osobě, do jejíž péče je nezletilý svěřen, nebo na stát.

Kromě novely občanského zákoníku chystají poslanci i novelu insolvenčního zákona, která by mladým lidem umožnila zbavit se do tří let dluhů z dětství.