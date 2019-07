Poslanci hladce schválili snazší oddlužení lidí s dluhy z dětství

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pro zákon hlasovalo všech 175 poslanců přítomných na jednání.



Předloha předpokládá zvýhodněný režim oddlužení pro lidi, pokud aspoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly před tím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.



„Chceme se vypořádat s tím, že desítky tisíc mladých lidí se dostali do dluhové pasti dřív, než byli právně odpovědní,“ uvedla autorka návrhu, poslankyně za ČSSD Kateřina Valachová. Spolu s ní se pod návrh podepsali poslanci napříč stranami.



„Návrh, který umožní mladým lidem vstup do života, vítám a podpořím ho,tady panuje shoda napříč spektrem,“ podpořil přijetí zákona občanský demokrat Jan Bauer. Varoval však před tím, aby se tendence odpouštět dluhy rozšiřovala na další skupiny osob.



Poslanec za TOP 09 Dominik Feri ve Sněmovně Valachové poděkoval za to, že s takovým návrhem přišla a podpořil jeho schválení v režimu prvního čtení, tedy během jediného dne.