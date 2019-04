Bývalí studenti dluží Olomouci za odpady, i když svoz platila univerzita

O případu olomouckých exekucí na bývalé studenty MF DNES informovala poprvé na začátku dubna. Od té doby lidí, kteří mají městu zaplatit za odpady, i když tu už roky nebydlí, přibylo.

„Právě mi přišla odpověď z magistrátu, také u nich mám dluh. Nechci se tím ale už víc zabývat, takže si jen zjistím, kde to mám zaplatit,“ rezignuje absolventka lékařské fakulty ze Slovenska.

S MF DNES pod podmínkou anonymity komunikuje od začátku případu. Donedávna se strachovala, zda nepatří mezi dlužníky, či dokonce nečelí exekuci. Nyní má jasno, městu má dát zhruba sedm tisíc korun.

Za vším stojí změna zákona platná od roku 2013, podle níž musí v České republice za odpady platit i cizinci, kteří tu mají povolený trvalý či přechodný pobyt.

Novela tak dopadá i na zahraniční studenty Univerzity Palackého (UP). Olomoucký magistrát ovšem poplatky vyměřil také těm, kteří „úředně“ ve městě stále přebývají, ovšem ve skutečnosti mají studentská léta dávno za sebou.

Ještě začátkem měsíce slovenská absolventka UP věděla pouze o zhruba osmdesáti lidech, jichž se problémy s poplatky týkají a své zkušenosti sdílejí na sociálních sítích. Dnes už však má jejich facebooková skupina na 150 členů.

„Jedna spolužačka se o všem dozvěděla, až když na výplatní pásce objevila srážku kvůli exekuci,“ dodává Slovenka.

Studenti si mysleli, že stačí přestat posílat potvrzení o studiu

Příběhy cizinců přitom mají společný základ. Přechodný pobyt, který si v Olomouci každý rok coby zahraniční studenti prodlužovali. Jako doklad jim při jednání s úřady sloužilo potvrzení o studiu. Zádrhel přišel v momentě, kdy z univerzity odešli.

„Měla jsem za to, že když nepředložím aktuální potvrzení, přechodný pobyt mi automaticky zanikne,“ přiznala pro server Aktuality.sk, jenž o případu informoval jako první, absolventka Zuzana. I ona má zaplatit téměř sedm tisíc.

Podle úředníků má totiž od roku 2013 povinnost v Olomouci za odpady platit, i když tu ve skutečnosti nežije.

„Z pohledu zákona nastala chyba u osoby, která si zřídila přechodný pobyt a pak jej řádně neukončila,“ uvedla již dříve náměstkyně primátora Eva Kolářová, pod níž na magistrátu spadá oddělení vymáhání pohledávek.

Univerzita si kvůli případu najala advokátní kancelář a bývalí studenti už od ní dostali manuál, jak mají postupovat.

„Doporučujeme jim, aby všichni všechno raději zaplatili, a to pokud možno hned. Následně by se řešilo, jakým způsobem se k těmto pohledávkám postaví město,“ podotýká prorektor UP Petr Bilík.

Město zřejmě kvůli dvojí platbě odpadů z kolejí změní vyhlášku

V kauze ovšem také vyšlo najevo, že Olomouc může kvůli nastavení zákona za část odpadu dostat zaplaceno rovnou dvakrát. Týká se to zahraničních studentů, kteří žili na kolejích.

„Svoz odpadu tady dělají technické služby, které odjakživa platíme. A přesto i tito studenti musí sami platit,“ upozorňuje Bilík.

Radnice nyní připravuje návrh řešení, přepisovat se zřejmě bude i městská vyhláška. Náměstkyně Kolářová, která má vše na starosti, teď nechce sdělovat podrobnosti, dokud věc neprojedná zastupitelstvo.

„Řešení ohledně exekucí a také novela vyhlášky půjde na červnové jednání zastupitelstva. Rada města to projedná do konce května,“ uvedla.

Současně apeluje na zahraniční absolventy UP, aby se i v případě, že poplatky už zaplatili, z evidence odhlásili.

„Pokud to neudělají, je tu riziko, že jim příští rok tyto poplatky znovu naběhnou. Je potřeba své pobyty skutečně zrušit. Je to nepříjemná situace, ale zákon zní tak, jak zní,“ zdůrazňuje Kolářová.