V devíti nezaplatila pokutu, teď dluží 130 tisíc. Pomůže jí nový zákon

Když bylo Michaele devět let, pokutoval ji revizor za jízdu načerno. Pokutu dívka nezaplatila. Důsledky ji dostihly o sedm let později, když se v šestnácti letech vydala do banky, aby si zřídila bankovní účet kvůli první brigádě. Náctiletá dívka zjistila, že jsou proti ní vedeny exekuce.

Michaelin otec si navíc zřídil u operátora paušál na Michaelino jméno a účty neplatil. Dluh se proto ještě zvýšil. Vymáhané částky tak přesáhly 130 tisíc korun. Ačkoliv se Michaela snaží a při studiu pracuje na několika brigádách zároveň, nemá příliš optimistické vyhlídky, že dluh v dohledné době splatí.



V Česku jsou přitom dětských dlužníků tisíce – exekutorská komora v minulém roce evidovala celkem 3 476 exekucí vůči lidem mladším osmnácti let. Z toho 2 213 dětí bylo mladších patnácti let.



Počet lidí, kteří v České republice čelí exekucím za dluhy, které jim vznikly v dětství, pak odhaduje organizace Člověk v tísni na desetitisíce. „Jde často o případy, kdy původní bagatelní dluh raketově narostl díky neadekvátním odměnám exekutorům a advokátům do nesplatitelných výšin. Pokládáme to zvrácenost, která nemá v Evropě obdoby,“ přiblížil Martin Kovalčík z Člověka v tísni.

Statisícové dluhy

Podobná situace potkala i Pavla. Ve dvanácti letech mu zemřel otec, jehož byl Pavel jediným dědicem. Otec však měl půjčky a jeho dluh byl o téměř devadesát tisíc korun vyšší, než jeho majetek. A protože Pavlova matka toto dědictví neodmítla, Pavel se znenadání ocitl v dluzích. Do jeho osmnácti let vystoupaly na úrocích na více než dvě stě tisíc, informoval Člověk v tísni na webu Zadlužené děti.



Právě takovýmto situacím má zabránit novela insolvenčního zákona, kterou poslanci ve středu schválili. Podle té by lidé s dluhy z dětství mohli být oddluženi ve zvýhodněném režimu, pokud aspoň dvě třetiny dluhů vznikly před dovršením 18 let věku. Peněžitých závazků by se mohli zbavit za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení.



Organizace Člověk v tísni to vítá, jednodušší způsob oddlužení je podle něj krokem správným směrem. „Těmto lidem umožní snazší vstup do života,“ dodal Kovalčík.



A co věřitel?

Situace však nebývá vždy černobílá. Kromě lidí, kteří si své dluhy nezavinili, podle advokátky Aleny Vlachové existují i lidé, kterým vznikl dluh v nezletilosti jejich vinou. Příkladem je podle ní situace, kdy starší dítě způsobí škodu nedbalostí – například při řízení skútru.

Podle Vlachové je navíc při zjednodušování oddlužování třeba brát ohled i na věřitele. „Je to někdo, kdo přišel o svoje peníze nebo mu byla způsobena škoda. A není jím vždycky nějaký ‚zlý lichvář‘. Vždyť i věřitelem může být někdo, komu pohledávka vznikla v době nezletilosti, senior či osoba se zdravotním postižením,“ přiblížila.