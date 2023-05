Vláda má v úsporném balíčku chyby, v některých případech ustoupí, míní Nerudová

„V úsporném balíčku jsou i věci sporné a které jsou zjevný omyl. Že se balená voda přeřadila do 21 procent. A pak bychom tu mohli dlouze diskutovat o novinách, časopisech i knihách. To je neobhajitelné, je to zjevná chyba. A jsem přesvědčena, že z toho ještě vláda ustoupí,“ řekla Nerudová v rozhovoru pro Novinky.cz zveřejněný ve čtvrtek.

Premiér Petr Fiala přitom v únoru uvedl, že nechce, aby se noviny více danily, a tedy i zdražovaly. Odůvodňoval to společenskou funkcí.

„Nechtěl bych udělat nic, co by ohrozilo nejen nezávislou žurnalistiku, ale i vzdělanost,“ odpovídal předseda vlády v rozhovoru pro Deník na otázku týkající se změn DPH u tiskovin. „Touto cestou určitě jít nechceme,“ doplnil Fiala. Zdůraznil ale, že v tu dobu ještě nebyla na opatřeních shoda.

Minulý čtvrtek ale vláda otočila. Veřejnosti a médiím vůbec poprvé představila tzv. ozdravný balíček vládních škrtů kvůli úsporám. Ten počítá s tím, že zatímco časopisy budou zdaněny dvanácti procenty, noviny jednadvaceti, knihy se naopak dočkají nulové daně z přidané hodnoty.

„Hledali jsme společensky významné hledisko. Časopisy jsou vědecké. To je ten hlavní důvod, proč jsou ve snížené sazbě. Existují i jiné než vědecké časopisy, to se ale už rozlišit nedá. Vědecké noviny neznáme,“ zdůvodnil na konferenci rozdílnou sazbu DPH pro časopisy a noviny ministr financí Zbyněk Stanjura.

Zvýšení daní může mít na chod novin významné dopady. „Nechápu krok vlády, protože posunout noviny do nejvyšší sazby z 10 % na 21 %, to znamená o více než 100 procent, vypadá jako pokus o likvidaci novin v České republice,“ komentovala minulý týden krok kabinetu Petra Fialy pro iDNES.cz předsedkyně správní rady Unie vydavatelů Libuše Šmuclerová.

Podotkla také, že odtrhnout od sebe sazby DPH u novin, časopisů a knih nedává vůbec žádnou logiku a označila zdůvodnění Stanjury za pseudoargument.

Podle údajů Unie vydavatelů má například sousední Německo sazbu DPH na tisk sedm procent, Polsko osm procent, Itálie a Španělsko čtyři procenta a Francie 2,1 procenta.

Premiér v pondělí zopakoval, že vláda za návrhem zvýšit DPH na noviny a časopisy stojí. „My jsme postupovali následujícím způsobem, který je podle mě velmi logický. Všechno patří do základní sazby a u každé položky, která má mít sníženou sazbu, jsme hledali nějaké sociální nebo jiné důvody, pro které ta daň má být snížena,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz.

„Máme řadu odborných časopisů, vědeckých časopisů, kulturních časopisů, pornografických, ano, kdybychom to dokázali jednoduše rozlišit, tak to rozlišíme, ale kdo to bude posuzovat? Museli bychom na to vytvořit nějaký úřad, který bude posuzovat, jestli tam jsou dva odborné články a už je to odborný časopis, nebo tam nejsou, tak jsme se prostě rozhodli tímto způsobem. Je to daň za jednoduchost a přehlednost systému,“ doplnil.

Nerudová se minulý čtvrtek účastnila vládní tiskové konference, kde kabinet Petra Fialy úsporný balíček představoval. Byla jednou z expertek, kterou pozvala vláda. Zde zdůraznila, že jde o kroky, které jsou nutné. „Opatření samozřejmě budou bolestivá – jak v oblasti daňové, tak v oblasti důchodové. Je potřeba jasně vzkázat čtyřicátníkům a mladším, že i s nimi se v důchodovém systému počítá,“ zmínila.