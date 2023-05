Zdanit tiché víno? Z dovozu ano. Markéta Pekarová Adamová o dalších škrtech

Vláda ještě na podzim vyzývala občany k úsporám energií. Sama jste lidem doporučovala, ať si vezmou další svetr a bojují tím proti Putinovi a energiím z Ruska. Co byste lidem vzkázala teď, když v rámci ozdravného balíčku má dojít ke zvýšení sazby DPH na teplo, vodné i stočné?

Energetickou krizi jsme zvládli i díky tomu, že se lidé chovali zodpovědně a úsporně. Tato krize ukázala, že vláda dělá promyšlené a správné kroky. Vzpomeňme, jak tu někteří před rokem strašili, že to bez ruského plynu nepůjde, že budeme mrznout a podniky krachovat. Nic takového se nestalo. Je vidět, že se lidé chovají zodpovědně. Společně zdárně projdeme i dalšími krizemi. Co se týče sazeb DPH, rušíme ten obrovský chaos, který v nich nyní panuje, například tři sazby u piva. Jak mluvím s podnikateli v regionech, tak jim největší starost dělá byrokracie a právě ten chaos, který v daních nyní je. A nikoliv to, jestli je nižší sazba 10, nebo 12 procent.

Během kampaně jsme nepočítali, že šílenec Putin zaútočí na Ukrajinu.