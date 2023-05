Stop vládě. Studenti rozšířili řady demonstrujících odpůrců pětikoalice

„Jsem velmi občansky aktivní člověk, jsem předsedkyní České středoškolské unie. Zastupujeme zájmy středoškoláků, tudíž mi není lhostejné, co se v naší zemi děje. Spolu s dalšími lidmi, kteří jsou z různých spolků a iniciativ jsme se báli, co přijde s konsolidačním balíčkem vlády,“ vysvětlovala původní záměr svolané demonstrace Budoucnost neškrtneš její organizátorka, osmnáctiletá Adéla Kundrátová.

Původně do médií unikaly zvěsti, které by studentům výrazně „zatopily“, což se nakonec nepotvrdilo. Přesto našli iniciátoři mnoho důvodů, proč vyrazit do hlavního města sdělit svůj názor. „Kupříkladu nám vadí, že celý konsolidační balíček byl představený tak, že si máme všichni utáhnout opasky, všichni se uskromníme na úkor mladé generace. Abychom v budoucnu mohli říct, že na nás vláda myslí. To ale rozhodně není pravda,“ řekla.

Zmínila, že z šetření OECD vyplývá, že Česko je po Rusku zemí, kde vláda nejhůře podporuje studenty a mladé lidi. Rovněž studenty drtí inflace, tedy drahé potraviny, nájemné či kolejné, čímž se studentský život stává velmi nedostupným. „Například dáte deset tisíc za maličký pokoj v Praze, to je absolutně hraniční na měsíční výdělek,“ popsala s tím, že aby jenom na samotný nájem studenti vydělali, musí posouvat školu na druhou kolej.

„Je drahé jízdné, tak studenti nemohou často jezdit domů, případně z domovů dojíždět na denní bázi do školy, aby ušetřili na nájmu. Také víme, že se mnoho chytrých lidí nedostalo na střední školy, protože máme nízké kapacity. Jenom proto, že máme kapacitní problémy a silné ročníky, neměli možnost se dostat na střední školy, kam chtěli. Vláda často nemyslí na spoustu věcí, které jsou pro nás důležité. Neslyší na to, neposlouchá nás,“ dodala Kundrátová, která dojela na akci z Ostravy.

Ze své pozice šéfky České středoškolské unie taky registruje příběhy, kdy lidé z ekonomicky slabších rodin nemají peníze na to, aby mohli jít studovat vysokou školu. Rodiče by je nemohli finančně podporovat, a sami by nezvládli vydělat na nájem, jídlo a další potřeby. Ačkoliv jsou koleje pořád levnější záležitostí než bydlení v privátu, je na nich každoročně přetlak, mnoho vysokých škol navíc vlastní koleje ani nemá, a tak jsou jejich studenti odkázání na bydlení v podnájmu.

Kundrátová zmínila, že ačkoliv šlo o apolitické setkání, přislíbili účast i členové mladých sociálních demokratů, zelených nebo mladí Piráti. „Vláda by měla více reflektovat naše názory a zvát nás k rozhodovacím procesům. Mladých pod třicet v politice a rozhodovacích procesech moc není. Naše názory nejsou prezentovány,“ štvalo ji spolu s dalšími účastníky.

„Vláda si námi ospravedlňuje své kroky“

S tvrzením Kundrátové, že Česko není místo pro život mladé generace, souhlasil i její kamarád Kilián Žák. Také jemu je osmnáct let a studuje cestovní ruch na střední škole. „Když se vláda odkazuje na to, že by se měla dělat politika pro mladé lidi a jejich budoucnost, přijde nám to jako braní si do úst něčeho, co je jenom ospravedlněním politiky, která na budoucnost mladých lidí nemyslí,“ řekl.

Kromě výše zmíněných argumentů dodal, že vláda nebojuje za rovnoprávnost mužů a žen, poukazuje ale také, že brání lidem z LGBT+ skupin uzavírat sňatky. „Také nemáme zodpovědnou klimatickou politiku, ačkoliv o tomto problému víme dlouho,“ sdělil.

Vrátil se také ke konsolidačnímu balíčku, ten je podle něj příliš nekonkrétní a neurčitý. „Jeho reálný dopad teprve uvidíme,“ řekl s tím, že už nyní ale má ve svém okolí studenty a rodiny, kterým vysoká inflace způsobuje mnohdy existenční potíže. Nebo jim znemožňuje studovat. „Znám hodně lidí ve svém okolí, kteří studují na vysoké škole a musí u toho pracovat. Ať už jde o půl úvazek nebo o plný úvazek, a do toho si složitě plánují, jak studovat.“

Cílem čtvrteční demonstrace bylo soustředit studenty a mladé na jednom místě a zjistit, jestli dané problémy trápí malou skupinu lidí, nebo situaci vidí kriticky celá studentská obec. Pokud by si vyhodnotili, že druhá možnost je správně, pokusí se založit studentskou platformu, skrze níž by pak chtěli vést diskuzi s politiky.

„Chceme být, v zájmu zachování demokratické debaty, kritickým zrcadlem pro současnou vládu. Protože pokud demokracie na vládnoucím břehu nemá protibřeh, mohou se vlny nejistoty a nespokojenosti přelít do jiné řeky v podobě oligarchie, populismu a fašismu,“ nechali se slyšet zástupci studentů v tiskovém prohlášení.

„Proto jsme se, jako studenti a studentky, rozhodli vyjít do ulic a ukázat, že budoucnost se nedá škrtnout. Nepřijdeme si vyslyšeni. Rozhodli jsme se společně udělat akci, která propojuje jednotlivce, spolky, organizace a hnutí, kteří se nemusí na mnoha věcech shodnout, ale všem jde o jednu věc – o důstojnou budoucnost. Rádi bychom nadále tvořili širší studentskou platformu a obecně tuto myšlenku více rozvíjeli,“ dodali.

Žák ještě doplnil, že jsou otevřeni diskuzi s vládou, ale podle něj a jeho spolužáků se vláda se studenty schází pouze v případě nutnosti. „Vše nasvědčuje tomu, že nás vláda zneužívá. Nemůžu v tom být příliš konkrétní, protože nechci říkat něco, co není pravda, ale všechno nasvědčuje tomu, že jsme terčem populismu,“ uzavřel.