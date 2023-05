Držíme svoje sliby, za škrty si stojím, říká Fiala. Ustupovat odmítá

Pane premiére, představili jste před pár dny balík 58 opatření, kterými chcete snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce o zhruba 94 miliard korun. Se kterým z nich bylo pro vás osobně nejtěžší se ztotožnit, když jste vyjednávali?

Co je nejdůležitější říct, že stojím za celou dohodou, za tím kompromisem, který byl samozřejmě těžký, a jednali jsme o něm řadu měsíců. Je to dobrý výsledek pro Českou republiku.

Samozřejmě tam byly těžké debaty, to nepopírám. Velmi obtížné byly třeba o zdanění práce, protože si myslím, že do toho je potřeba zasahovat co nejméně, ale dojednali jsme kompromis, který je nejenom dobrý z hlediska politického vyjednávání, ale hlavně je dobrý pro Českou republiku, protože nám umožní ozdravit veřejné finance.

Bylo něco, s čím jste se musel smířit, že na to kývnete partnerům, ale co vám vyloženě vadilo?

Já se k tomu balíčku přihlašuji jako k celku, stejně jako k důchodové reformě. Každý jsme museli v něčem ustoupit a já ten kompromis považuji za dobrý.

Neměníme celkové daňové zatížení

Navrhujete zvýšit odvody OSVČ, daně z příjmů firmám, zaměstnanci si mají platit nemocenské pojištění. Před volbami jste přitom jako koalice Spolu, kterou vedete, slibovali voličům, že nebudete zvyšovat daně. Neodchýlili jste se od toho příliš?

Ne, my jsme se od toho neodchýlili. Naopak držíme svoje sliby. Základní slib byl, že dáme do pořádku veřejné finance, snížíme zadlužování České republiky a pokud jde o daně, neměníme celkové daňové zatížení.

Loni jsme snížili daňové zatížení zhruba o 30 miliard, odbory dokonce na tripartitě tvrdily, že o 50 miliard, a v příštím roce to o 31 miliard zvýšíme. Čili ten výsledek je zhruba stejný.

Základní věc je, že opravdu nemůžeme žít takto na dluh, musíme dát do pořádku veřejné finance. Když jsme přišli do vlády, tak jsme na začátku roku 2022 upravovali původní rozpočet Babišovy vlády. Takže jsme snížili výdaje o 80 miliard, tím jsme taky splnili náš slib a vytvořili jsme si i dalšími opatřeními, snížením daňové zátěže o 30 miliard, prostor, abychom to teď mohli korigovat.

Když jsme spolu mluvili zhruba po roce vaší vlády, už několik měsíců probíhala Putinova válka na Ukrajině a zvedly se výrazně ceny energií, avizoval jste, že je možné bavit se o jednotlivých daních, ale že celkové zdanění zůstane stejné. Zopakoval jste to i o víkendu na ideové konferenci ODS. Budou vám to ale lidé věřit?

To jsou fakta. Celkové daňové zatížení je stejné. My tady pořád posloucháme ve veřejném prostoru - kdybyste nezrušili superhrubou mzdu a vrátili to zpátky, tak nemusíte ty věci řešit. Kdybychom to udělali, bylo by daňové zatížení občanů násobně větší než to, co jsme připravili my.

Neustoupili jsme žádné lobby a neustoupíme

Řekl jste, že nebudete ustupovat žádnému nátlaku. Reagoval jste na kritiku úsporného balíčku ze strany jak odborů, tak opozice. Jak slova, že nebudete ustupovat žádnému tlaku, jdou dohromady s tím, že jste tak lehce ustoupil tlaku vinařské lobby a nenavrhujete spotřební daň na tiché víno?

My jsme neustoupili tlaku žádné lobby a neustoupíme. Debata byla obtížná, nepopírám. Na obou stranách byly silné argumenty. Nakonec převážil argument, že nejenom, že nemá většina zemí v Evropské unii tuto daň, ale že to nemají okolní státy, které představují konkurenci pro naše vinaře, proto jsme nakonec rozhodli, že tu daň nezavedeme.

Exministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09, nesporně pravicový politik, upozornil, že tady se konzumuje daleko víc víno z dovozu, zvláště krabicové víno, takže tím, že není spotřební daň na tiché víno zavedena, podporujeme daleko víc dovozce než domácí producenty vína. Samozřejmě taky vaše voliče z jižní Moravy, dodávám.

To, že se tu konzumuje víc vína z dovozu než domácího, je pravda, ale pořád platí ten argument, že naši vinaři jsou i v konkurenci s těmi vinaři z okolních států, kde spotřební daň není.

A ještě bych k tomu řekl dvě věci. Zrušili jsme možnost odpočítávat víno jako dar z daní, a domluvili jsme se, že se společně s vinaři podíváme na tu situaci a budeme do budoucna hledat cesty, jak ji řešit.

Bylo skutečně nutné, že chce koalice uštědřit tvrdou ránu tištěným novinám, když se rozhodla, že mají být zdaněny výrazně více než časopisy a ještě víc než knihy? V čem je podle vás větší přínos třeba pornografických časopisů před novinami, které přinášejí seriózní informace, takže nemusí čtenáři sbírat informace z nějakých pochybných dezinformačních zdrojů?

Rozumím té otázce. O knihách se nebavme. Tam jsem přesvědčen, že nulová daň je správná. Odpovídá i praxi řadě zemí v zahraničí. A přínos knih je evidentní. Ta vaše otázka je samozřejmě dobrá a já bych řekl, že je to určitá daň za jednoduchost daňového systému.

My jsme postupovali následujícím způsobem, který je podle mě velmi logický. Všechno patří do základní sazby a u každé položky, která má mít sníženou sazbu, jsme hledali nějaké sociální nebo jiné důvody, pro které ta daň má být snížena.

Máme řadu odborných časopisů, vědeckých časopisů, kulturních časopisů, pornografických, ano, kdybychom to dokázali jednoduše rozlišit, tak to rozlišíme, ale kdo to bude posuzovat? Museli bychom na to vytvořit nějaký úřad, který bude posuzovat, jestli tam jsou dva odborné články a už je to odborný časopis, nebo tam nejsou, tak jsme se prostě rozhodli tímto způsobem. Je to daň za jednoduchost a přehlednost systému.

Takže daní za přehlednost daňového systému bude možná likvidace hlídačů politiků, hlídačů toho, aby fungovala demokracie?

Nejsem přesvědčen o tom, že bychom kohokoli likvidovali. Za prvé dostupnost informací v České republice je určitě velká, nebude tímto postižena. Lidé mají neomezený přístup k veřejnoprávním médiím, ale mají i přístup k médiím jakéhokoliv jiného typu na internetu i jinde.

Faktický dopad na cenu novin není nějak vysoký a nemyslím si, že bychom tím ohrozili informovanost nebo nezávislost nebo cokoliv dalšího.

Na zdravotnických věcech lidé zaplatí méně

Nulovou sazbu DPH mají mít jenom knihy. Já osobně rád čtu, velkou část svého dětství jsem strávil v knížkách, mělo by mě to těšit, ale přece jenom, nebyla by ve společnosti napříč generacemi shoda, že pokud má být jedna položka osvobozená od DPH, že to mají být spíš léky nebo potraviny? Aby váš poradce Štěpán Křeček nemusel posílat lidi na jejich nákup do Polska?

Potraviny, léky, zdravotnické pomůcky jsou v nižší sazbě právě proto, že to je důležité ze společenského hlediska a neměli jsme prakticky pochybnost, že mají být v té snížené sazbě.

Farmaceutické výrobky se přesunuly do dvanáctiprocentní sazby. A tady bude pro občany úspora v miliardách korun a dokonce vysoce převyšuje toto drobné navýšení, které může někde nastat při přesunu léků z desetiprocentní sazby do dvanáctiprocentní, takže celkově na těch zdravotnických věcech občané zaplatí méně.

Léky jsou z velké části hrazeny zdravotními pojišťovnami a tam, kde ne, tak na ně existuje roční limit. A úplně nelze poměřovat náklady na knihy, což je prostě marginálie z hlediska státního rozpočtu.

Když budou potraviny zdaněny 12 procenty místo 15 procent, věříte, nebo jste přesvědčen, že se to skutečně promítne do adekvátního snížení cen jídla, anebo si pouze obchodníci navýší svůj zisk?

Ceny potravin v těchto týdnech klesají, což je dobře. Už je to i ve statistikách Českého statistického úřadu a je to i díky našemu tlaku. Ale tady k tomu se vyjádřila řada reprezentantů prodejců potravin a potravinářů, že to snížení je takové, že se projeví na cenách potravin.

A pokud jsem zaznamenal výrok prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, který zastupuje řetězce, tak také řekl, že se to projeví. Takže předpokládáme, že se to skutečně pozitivně projeví, že se lidem zlevní potraviny, a to je velká pomoc. Mimochodem celkově máme propočítáno, že u DPH lidé budou platit méně, celkově budou platit méně.

Takže nemusí lidé poslouchat to, co jim poradil váš poradce, pan Křeček, aby si jezdili do Polska, nebo čekat, až pan ministr zemědělství Nekula vyjedná s některým z řetězců další slevovou akci na některou z komodit?

Za prvé obecně klesají ceny potravin i díky aktivitám pana ministra zemědělství. A ten výrok, trošku vytržený z kontextu, ekonoma Křečka nebyl šťastný. To jsem řekl několikrát. Ale my děláme kroky, které vedou k tomu, že se ceny potravin snižují, a to má pozitivní vliv i na snižování inflace.

O čem se v koalici nejvíc vyjednávalo, když jste řešili, co bude ve snížené zvýhodněné sazbě DPH 12 %? A proč jste se třeba rozhodli, že nápoje, včetně kojenecké vody, přesunete do základní sazby DPH?

Chtěli jsme ulehčit život všem a ten systém zpřehlednit, protože když si vezmete, co tady bylo předtím, tak na pivo se dala sazba počítat devíti různými způsoby. To určitě není dobře.

U nápojů jsme tu debatu vedli také důkladně. Nebyla shoda, jakým způsobem je rozdělit. Takže nakonec zůstaly v základní sazbě. Ale u té kojenecké vody to kompenzuje rodinám a domácnostem nižší sazba na potraviny více než bohatě.

Aby dotace sloužily k tomu, proč vznikly

Řekli jste, že chcete víc než 54 miliard korun ušetřit v příštích dvou letech snížením národních dotací. Neřekli jste nebo nerozklíčovali jste, které přesně to budou. Neměli byste o těch věcech hovořit naprosto jasně? I na vaší ideové konferenci někteří vaši kolegové, včetně předsedy senátu pana Vystrčila, mluvili o tom, že byste měli hovořit jasněji a že by komunikace měla vypadat trošku jinak.

Komunikace se dá vždycky vylepšovat. Ale myslím, že ten balíček a i důchodová reforma, tedy ten náš projekt Česko ve formě, byl představen velmi srozumitelně.

Nakonec tomu odpovídají i reakce, ale ty věci samy o sobě nejsou jednoduché a kdo říká, že jsou, lidem za prvé neříká pravdu a za druhé, kdyby byly, už by je před námi někdo udělal.

Neudělal je nikdo a nikdo nesáhl na veřejné finance, na spravení těch hrozivých deficitů státního rozpočtu. Nikdo v posledním desetiletí se neodvážil udělat důchodovou reformu a nikdo nesáhl, žádná vláda před námi, na to, co ekonomové nazývají dotační podnikání.

A seznam těch škrtů?

Chceme, aby dotace sloužily tomu, k čemu původně vznikly. To znamená srovnávání nerovnosti nebo dosahování nějaké kvality, kterou nedosáhnete běžným tržním prostředím. A to se tady neděje, tady prostě přijímají dotace firmy, které mají samy o sobě obrovské zisky na úkor jiných.

Dotace, které vyplácí stát, nejsou státní peníze. To platí na podnikání někoho daňoví poplatníci, a proto je potřeba v tom udělat pořádek. Jediná cesta je ta, kterou jsme šli.

Politické rozhodnutí po dohodě s resorty o objemu bylo o celkové částce 54 miliard korun, o tom, jak to bude rozděleno na resorty. A teď pracujeme na konkrétních opatřeních tak, abychom dotace na příští rok o tuto částku seškrtali. Nejpozději v září bude jasné, které dotace to jsou.

Objem peněz na platy státních zaměstnanců chcete snížit o 2 procenta, pro kolik státních zaměstnanců to bude znamenat propuštění a kterých profesí se to dotkne nejvíc?

To záleží na resortech. A teoreticky se to nemusí dotknout vůbec nikoho, protože kdyby se jenom neobsazovala místa, kde je přirozený odchod, tak ta 2 procenta by mohla být naplněna.

Ale to se nedá odpovědět obecně, protože závisí na každém rezortu, jak k tomu přistoupí. Někde to opravdu bude jenom to, že se nebudou nově obsazovat místa, kde někdo odchází do důchodu, někde se bude muset udělat i opatření, že se nějaká zbytečná činnost prostě přestane dělat.

Je to tlak na resorty, aby přemýšlely, jestli nemají nějaké rezervy. Za dobu naší vlády jsme snížili počet úředníků o tisíc, zhruba jsme se tím dostali někam na úroveň roku 2015, takže plníme slib o zeštíhlení státní správy. Ale tady chceme jít ještě dál.

Omezení platů politiků bude větší než u valorizace penzí

Jak to bude vypadat přesně s platy politiků? Budou se i ústavních činitelů a poslanců týkat škrty?

Ano. Když se šetří na ostatních, musí se šetřit i na ústavních činitelích. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje toto konkrétní opatření.

V principu by to mělo být tak, že se zasáhne do automatu, který stanovuje platy ústavních činitelů a sníží se ta „valorizace“. Jsme politicky domluveni na tom, že snížení bude vyšší, než jaké bylo snížení valorizace důchodů. I tím chceme jít příkladem.

Podpoříte návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který chce do tří týdnů předložit vládě návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 300 na 350 tisíc korun?

Budeme se o tom bavit v příštích týdnech. Ta debata je před námi. Není ještě rozhodnuto, o kolik to bude a jak to uděláme. Je důležité, a na tom záleží třeba ODS, ale i dalším stranám, abychom vytvářeli takové prostředí, aby rodiče, kteří si to přejí, mohli jít rychleji do práce.

Bavili jste se v koalici i o možnosti hlubší daňové progrese u daně z příjmů fyzických osob než té, ke které jste přistoupili?

Debata o dani z příjmu fyzických osob byla nejenom v koalici, ale byla i ve veřejnosti a mezi experty. Takže jsme se samozřejmě o tom bavili, my jsme se snažili, aby náš zásah do daní a vůbec ta opatření v rámci úsporného balíčku nezasáhla ty, kteří jsou zranitelní.

Považujeme za logické, že ti, kteří mají nejvyšší příjmy, budou solidárnější a samozřejmě těch, kterých se to týká, i ti, kterých se to týkalo už teď, budou platit o něco víc.

Společnost množství uprchlíků akceptovala

Minulý týden Centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejnilo průzkum, podle kterého poprvé víc než polovina dotázaných nesouhlasí s kroky vlády ohledně podpory Ukrajiny a myslí si, že je příliš velká. Zvažovali jste, že vámi navržené škrty můžou přispět ještě k větší radikalizaci té části veřejnosti, která má už v tuhle chvíli antipatie vůči uprchlíkům před válkou?

Průzkumy nepřeceňuji a samozřejmě ani nepodceňuji nálady, ale zatím je solidarita v české společnosti obrovská, prokazuje se i praktickými kroky. Vždyť můžeme být hrdí jako národ na to, jakým způsobem jsme zvládli největší uprchlickou krizi, máme nejvíc uprchlíků na hlavu v Evropské unii.

Zajímalo mě, jestli vidíte riziko radikalizace společnosti.

Copak jsou tu nějaké problémy ve společnosti? Je tu nějaký sociální neklid tohoto typu? Vždyť česká společnost, buďme hrdi, takové množství uprchlíků akceptovala. Lidi pomáhají, podílejí se na sbírkách. Takže nevidím.

A navíc je potřeba také vyvracet nepravdy. Náš celkový příspěvek na zvládnutí ukrajinské krize se pohybuje v nižších desítkách miliard, ne ve stovkách a ještě z toho část těch peněz, které do toho počítáme, jde českým občanům, například když poskytují ubytování Ukrajincům, tak jim stát pomáhá. Takže tady se vůbec nedá mluvit o nějakých obrovských částkách.

Možná někoho napadne, když se stát rozhodl mohutně šetřit, jestli skutečně Česko potřebuje dražší americké stíhačky F-35, jestli by nestačily gripeny, které má nyní Česká republika v pronájmu a které nabízí jejich výrobce k odkoupení.

My sice šetříme, ale snažíme se současně o prorůstovou politiku, takže investujeme do infrastruktury, do dopravní infrastruktury, do vzdělání a musíme investovat a chceme investovat do bezpečnosti a musíme modernizovat naši armádu.

Gripeny budou mít v roce 2030 dvacet let. Dříve či později, a spíš dříve, by se musely modernizovat, stálo by to obrovské množství peněz a my potřebujeme mít stíhačky na další desetiletí, které budou odpovídat současným potřebám.

Já nechci jít do detailu, ale F-35, to není jenom letadlo, to je vlastně komplexní obranný systém. Podle všech expertů je to přesně to, co potřebujeme z hlediska ceny, výkonu, perspektivy, využití v dalších desetiletích.

Nakonec je má i nejvíc států NATO, takže je tam vysoká míra kompatibility. Myslím, že toto, pokud se na tom domluvíme, by byly dobře vynaložené prostředky.

U důchodové reformy nejsme připraveni poslouchat, že nic není třeba, říká premiér

Ministr práce a sociálních věcí představil váš návrh důchodové reformy, který se bude schvalovat o něco později. Penzijní reforma je na desítky let dopředu, neměli byste se aspoň v jejím případě zkusit domluvit nějak s opozicí, abyste neriskovali, že hned po volbách současná opozice tu reformu zruší?

Vždyť my se tady zkoušíme domluvit s opozicí. Pan vicepremiér Marian Jurečka opakovaně jednal jak s hnutím ANO, tak s SPD o důchodové reformě. Žádal o jejich teze, stanoviska, o alternativní návrhy, a nic takového nepředložili.

Čili u té důchodové reformy, kde já s vámi souhlasím, je to na dlouhou dobu a bylo by potřeba se domluvit s opozicí, ale na to potřebujete i toho partnera.

Budeme v těch jednáních pokračovat a určitě jsme připraveni u důchodové reformy vyslechnout dobré návrhy, jenom nejsme připraveni poslouchat to, že nic není potřeba, že se na nic nesmí sáhnout.

Musíme jednat odpovědně. Pokud nic neuděláme, tak už ve čtyřicátých letech by ten systém měl deficity každoročně přes 300 miliard korun. To nikdo nezaplatí. A my musíme jednat tak, aby mladé generace měly také slušné penze.

Vycházíte z toho, že penzisté mají důchod pobírat v průměru 21,5 roku. To znamená, že do přibližně 86 let mají brát penzi ti, kdo do ní půjdou v 65 letech. Jak to jde dohromady s tím, na co upozornil místopředseda odborové centrály ČMKOS Vít Samek, že muži se v průměru dožívají výraznějšího nižšího věku než 86,5 roku? Těch 21,5 roku v penzi nesedí.

Je potřeba korektně pracovat s čísly a konkrétními údaji, a to tedy odbory, bohužel je mi to líto, ale nedělají ani v tomto případě, i když tady si myslím, že to není úmysl.

Těch 21,5 roku, to je víceméně už současný stav a ten my chceme zachovat. A jsou tu dva rozdílné údaje, jeden naděje na dožití při narození, a potom je to údaj, kolik člověk stráví času v penzi. A to jsou dva rozdílné údaje, protože ten první je zkreslen předčasnými úmrtími, čili vy tady musíte počítat ty, kteří se dožili toho věku, kdy odcházejí do důchodu, a tam je to 21,5 roku, a to chceme zachovat.

Kdy se ODS rozhodne, zda v eurovolbách bude v příštím roce kandidovat sama, nebo v koalici Spolu? Máte nějaké datum?

O tom teď jednáme. Do eurovoleb je rok, takže čas nás netlačí. V každém případě, ať to bude jakkoli, projekt Spolu nekončí a zda bude pro nás výhodný ve volbách, to se domluvíme v příštích měsících.

Prezident Petr Pavel je v úřadě zatím něco přes dva měsíce. Jak si podle vás vede?

Máme s prezidentem dobrou spolupráci, ukazuje se jasná shoda v zahraniční politice. I veřejně vystupuje tak, že potvrzuje možnost zásadních reforem do budoucna.

To neznamená, že se shodneme v každém detailu, ale ta spolupráce, otevřená debata, schopnost spojovat společnost, si myslím, že je viditelná.