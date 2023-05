Sliby jsme museli přehodnotit. Situace se změnila, říká Marian Jurečka

Konsolidační opatření a důchodovou reformu jste představovali na vládní tiskovce přes dvě a půl hodiny, téměř nešla udržet pozornost. Přičemž v první zněly víceméně jen proklamace a obecné fráze. Kdo to vymyslel a byl to podle vás dobrý nápad?

Nemohu s vámi souhlasit. Já mluvil asi ve 25. minutě konference, představoval jsem konkrétní opatření důchodové reformy. V parametrech, konkrétních číslech, dopadech, přínosech pro konkrétní věkové kategorie. Myslím, že z mé části se lidé dozvěděli docela dost podstatných informací. Celé to ale bylo samozřejmě delší, protože jsme představovali opatření, která nikdy žádná vláda takto komplexně nepředstavovala. Také jsme více než hodinu a čtvrt odpovídali na dotazy novinářů.

Kdybychom to odkládali, bylo by to pro nás sice pohodlnější, ale třeba za osm let by to bylo s daleko většími sociálními a společenskými dopady a mnohem víc by to bolelo. Dnes to děláme za ještě relativně dobrých okolností.

V předvolební kampani jste jako koalice SPOLU měli heslo „Nezvýšíme žádné daně“. Premiér Petr Fiala to tvrdil ještě loni v listopadu. Teď ale chcete daně zvyšovat prakticky všem. Nemluvili jste tedy tehdy pravdu? Lhali jste? Co se stalo?