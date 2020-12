Hamáček chce řešit zpřísnění opatření proti koronaviru již dnes na vládě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zatímco Hamáček řekl Seznamu, že by to vláda mohla řešit již v pondělí, podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše by se tím vláda měla zabývat až ve středu, když už bude znát výsledek hlasování Sněmovny o žádosti vlády prodloužit nouzový stav o 30 dnů, do 22. ledna. Zatím je totiž schválen jen do 23. prosince.

„Já jsem opakovaně členům vlády říkal, aby se drželi svých kompetencí,“ uvedl v neděli Babiš. Ústřední krizový štáb, který Hamáček vede, podle něj neřeší epidemiologickou situaci. „Pan Hamáček není ministr zdravotnictví. Na starosti to má pan ministr Blatný a ten o ničem neví, takže nevidím důvod, proč bychom to řešili. Každé opatření stojí peníze,“ řekl premiér.

Testy v neděli odhalily v Česku 3 364 pozitivních případů koronaviru, skoro o 1 400 více než minulou neděli. Je to nejvyšší nedělní číslo za posledních šest týdnů. Rizikové skóre PES zůstává čtvrtý den na 76 bodech, tedy v nejhorším pátém stupni. Mírnějšímu čtvrtému stupni odpovídá situace pouze v Praze a dvou krajích.