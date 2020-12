PES se drží v pátém stupni, v neděli byla pozitivní skoro třetina testů

Laboratoře v neděli provedly více testů než před týdnem, z 10 715 však bylo pozitivních 31,4 procenta. Je to nejvíc od 7. listopadu. Tento týden se podíl držel kolem 25 procent.

Aktuální statistiky ministerstva zdravotnictví zatím uvádějí přírůstek dalších 60 mrtvých a 136 vyléčených. Momentálně se s covidem-19 v Česku potýká přes 82 tisíc lidí.

Dobrou zprávou je už šestý den v řadě klesající podíl hospitalizovaných, v neděli byl zároveň nejnižší od 25. října. V nemocnicích je aktuální necelých 4 400 pacientů s covidem-19, z toho asi 590 ve vážném stavu.



Vláda chce o přesunu do pátého stupně PES tento týden jednat. Podle premiéra Andreje Babiše probere možnost zpřísnění protikoronavirových opatření v Česku až ve středu, těsně před Štědrým dnem. V úterý bude vládní koalice ANO a ČSSD v Poslanecké sněmovně shánět podporu pro prodloužení nouzového stavu.

V Praze přibylo o čtvrté adventní neděli 430 potvrzených případů nemoci covid-19, což bylo bezmála dvakrát víc než před týdnem. Nárůst počtu nakažených koronavirem v hlavním městě zrychluje třetí týden. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Index rizika protiepidemického systému PES zůstává v Praze 68 bodů na stobodové škále a spolu s Jihočeským krajem je nejnižším v republice.



Aktuální PES skóre v okresech zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 76 celá ČR Praha absolutně na 100 tisíc PES skóre: 68 Aktivních případů: 12128 915,8 Případů 20. 12. 413 Potvrzené případy 68060 5139,4 Vyléčených 55021 4154,8 Mrtvých 911 68,8 Benešov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1089 1095,4 Případů 20. 12. 23 Potvrzené případy 7634 7679,0 Vyléčených 6401 6438,7 Mrtvých 144 144,8 Beroun absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 565 594,4 Případů 20. 12. 7 Potvrzené případy 4885 5139,0 Vyléčených 4266 4487,8 Mrtvých 54 56,8 Kladno absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1529 918,4 Případů 20. 12. 13 Potvrzené případy 8855 5318,9 Vyléčených 7211 4331,4 Mrtvých 115 69,1 Kolín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 824 802,9 Případů 20. 12. 26 Potvrzené případy 6170 6012,3 Vyléčených 5256 5121,7 Mrtvých 90 87,7 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 878 1157,9 Případů 20. 12. 12 Potvrzené případy 4246 5599,5 Vyléčených 3308 4362,5 Mrtvých 60 79,1 Mělník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1086 993,6 Případů 20. 12. 40 Potvrzené případy 6070 5553,4 Vyléčených 4869 4454,6 Mrtvých 115 105,2 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 1182 906,7 Případů 20. 12. 6 Potvrzené případy 7182 5509,1 Vyléčených 5909 4532,7 Mrtvých 91 69,8 Nymburk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1121 1111,2 Případů 20. 12. 19 Potvrzené případy 5669 5619,2 Vyléčených 4457 4417,9 Mrtvých 91 90,2 Praha-východ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1477 797,6 Případů 20. 12. 61 Potvrzené případy 9375 5062,7 Vyléčených 7828 4227,3 Mrtvých 70 37,8 Praha-západ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 1229 823,0 Případů 20. 12. 46 Potvrzené případy 7405 4958,6 Vyléčených 6114 4094,1 Mrtvých 62 41,5 Příbram absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1087 944,4 Případů 20. 12. 21 Potvrzené případy 8058 7000,6 Vyléčených 6909 6002,4 Mrtvých 62 53,9 Rakovník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 415 746,9 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 3344 6018,5 Vyléčených 2876 5176,2 Mrtvých 53 95,4 České Budějovice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 1114 568,6 Případů 20. 12. 13 Potvrzené případy 10833 5529,8 Vyléčených 9560 4880,0 Mrtvých 159 81,2 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 326 529,6 Případů 20. 12. 11 Potvrzené případy 2499 4059,7 Vyléčených 2106 3421,3 Mrtvých 67 108,8 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 766 844,6 Případů 20. 12. 1 Potvrzené případy 5245 5783,3 Vyléčených 4388 4838,4 Mrtvých 91 100,3 Písek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 611 853,5 Případů 20. 12. 8 Potvrzené případy 4479 6256,7 Vyléčených 3805 5315,2 Mrtvých 63 88,0 Prachatice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 332 651,3 Případů 20. 12. 3 Potvrzené případy 2734 5363,1 Vyléčených 2320 4551,0 Mrtvých 82 160,9 Strakonice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 485 685,3 Případů 20. 12. 2 Potvrzené případy 4130 5835,6 Vyléčených 3547 5011,9 Mrtvých 98 138,5 Tábor absolutně na 100 tisíc PES skóre: 62 Aktivních případů: 824 803,2 Případů 20. 12. 3 Potvrzené případy 6522 6357,0 Vyléčených 5547 5406,7 Mrtvých 151 147,2 Domažlice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 844 1359,9 Případů 20. 12. 6 Potvrzené případy 3490 5623,4 Vyléčených 2581 4158,7 Mrtvých 65 104,7 Klatovy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 614 710,6 Případů 20. 12. 4 Potvrzené případy 4792 5546,0 Vyléčených 4108 4754,4 Mrtvých 70 81,0 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1610 828,7 Případů 20. 12. 29 Potvrzené případy 11067 5696,4 Vyléčených 9324 4799,3 Mrtvých 133 68,5 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 704 1108,9 Případů 20. 12. 11 Potvrzené případy 3909 6157,1 Vyléčených 3146 4955,3 Mrtvých 59 92,9 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 799 999,0 Případů 20. 12. 15 Potvrzené případy 4771 5965,3 Vyléčených 3919 4900,0 Mrtvých 53 66,3 Rokycany absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 389 788,3 Případů 20. 12. 4 Potvrzené případy 2467 4999,1 Vyléčených 2035 4123,7 Mrtvých 43 87,1 Tachov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 518 953,3 Případů 20. 12. 7 Potvrzené případy 2634 4847,6 Vyléčených 2078 3824,4 Mrtvých 38 69,9 Cheb absolutně na 100 tisíc PES skóre: 70 Aktivních případů: 481 524,9 Případů 20. 12. 9 Potvrzené případy 3436 3749,7 Vyléčených 2834 3092,7 Mrtvých 121 132,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 859 748,1 Případů 20. 12. 18 Potvrzené případy 5000 4354,7 Vyléčených 4003 3486,4 Mrtvých 138 120,2 Sokolov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 812 920,5 Případů 20. 12. 5 Potvrzené případy 4304 4879,2 Vyléčených 3386 3838,5 Mrtvých 106 120,2 Děčín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1177 908,6 Případů 20. 12. 46 Potvrzené případy 6320 4878,7 Vyléčených 5025 3879,1 Mrtvých 118 91,1 Chomutov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 891 713,1 Případů 20. 12. 23 Potvrzené případy 6310 5050,2 Vyléčených 5270 4217,8 Mrtvých 149 119,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1186 991,1 Případů 20. 12. 10 Potvrzené případy 7326 6121,9 Vyléčených 6017 5028,1 Mrtvých 123 102,8 Louny absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 932 1075,1 Případů 20. 12. 18 Potvrzené případy 4653 5367,3 Vyléčených 3653 4213,8 Mrtvých 68 78,4 Most absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 854 764,5 Případů 20. 12. 25 Potvrzené případy 5310 4753,5 Vyléčených 4349 3893,2 Mrtvých 107 95,8 Teplice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1240 960,7 Případů 20. 12. 21 Potvrzené případy 5986 4637,7 Vyléčených 4651 3603,4 Mrtvých 95 73,6 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1220 1022,3 Případů 20. 12. 45 Potvrzené případy 6631 5556,5 Vyléčených 5320 4457,9 Mrtvých 91 76,3 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 921 891,6 Případů 20. 12. 17 Potvrzené případy 5158 4993,2 Vyléčených 4166 4032,9 Mrtvých 71 68,7 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1054 1162,5 Případů 20. 12. 11 Potvrzené případy 5756 6348,5 Vyléčených 4616 5091,2 Mrtvých 86 94,9 Liberec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2131 1213,4 Případů 20. 12. 80 Potvrzené případy 11973 6817,3 Vyléčených 9741 5546,4 Mrtvých 101 57,5 Semily absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 825 1113,4 Případů 20. 12. 12 Potvrzené případy 5042 6804,6 Vyléčených 4153 5604,8 Mrtvých 64 86,4 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1789 1089,0 Případů 20. 12. 78 Potvrzené případy 10181 6197,2 Vyléčených 8249 5021,2 Mrtvých 143 87,0 Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 733 915,7 Případů 20. 12. 12 Potvrzené případy 4725 5902,9 Vyléčených 3917 4893,5 Mrtvých 75 93,7 Náchod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 64 Aktivních případů: 949 863,1 Případů 20. 12. 56 Potvrzené případy 7657 6963,6 Vyléčených 6578 5982,3 Mrtvých 130 118,2 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1142 1438,6 Případů 20. 12. 86 Potvrzené případy 5048 6359,0 Vyléčených 3852 4852,4 Mrtvých 54 68,0 Trutnov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 867 734,9 Případů 20. 12. 54 Potvrzené případy 6654 5640,0 Vyléčených 5675 4810,2 Mrtvých 112 94,9 Chrudim absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1353 1293,3 Případů 20. 12. 48 Potvrzené případy 7450 7121,5 Vyléčených 6005 5740,2 Mrtvých 92 87,9 Pardubice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1968 1121,7 Případů 20. 12. 66 Potvrzené případy 9895 5640,1 Vyléčených 7814 4453,9 Mrtvých 113 64,4 Svitavy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1019 976,7 Případů 20. 12. 5 Potvrzené případy 6516 6245,4 Vyléčených 5397 5172,9 Mrtvých 100 95,8 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 890 643,6 Případů 20. 12. 13 Potvrzené případy 8001 5786,3 Vyléčených 7010 5069,6 Mrtvých 101 73,0 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 82 Aktivních případů: 1540 1622,5 Případů 20. 12. 60 Potvrzené případy 7421 7818,6 Vyléčených 5776 6085,4 Mrtvých 105 110,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 921 810,5 Případů 20. 12. 48 Potvrzené případy 6937 6105,0 Vyléčených 5905 5196,8 Mrtvých 111 97,7 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 593 820,2 Případů 20. 12. 3 Potvrzené případy 5419 7495,0 Vyléčených 4731 6543,4 Mrtvých 95 131,4 Třebíč absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 654 590,2 Případů 20. 12. 10 Potvrzené případy 6321 5704,4 Vyléčených 5539 4998,6 Mrtvých 128 115,5 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 1114 942,8 Případů 20. 12. 18 Potvrzené případy 8094 6850,1 Vyléčených 6871 5815,1 Mrtvých 109 92,2 Blansko absolutně na 100 tisíc PES skóre: 67 Aktivních případů: 1086 995,1 Případů 20. 12. 9 Potvrzené případy 5744 5263,2 Vyléčených 4501 4124,2 Mrtvých 157 143,9 Brno-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 3219 844,1 Případů 20. 12. 175 Potvrzené případy 18901 4956,4 Vyléčených 15364 4028,9 Mrtvých 318 83,4 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1877 835,6 Případů 20. 12. 88 Potvrzené případy 11157 4966,6 Vyléčených 9130 4064,2 Mrtvých 150 66,8 Břeclav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 72 Aktivních případů: 1000 859,9 Případů 20. 12. 30 Potvrzené případy 4825 4149,1 Vyléčených 3687 3170,5 Mrtvých 138 118,7 Hodonín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 1301 845,1 Případů 20. 12. 13 Potvrzené případy 9479 6157,5 Vyléčených 7998 5195,4 Mrtvých 180 116,9 Vyškov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1016 1101,0 Případů 20. 12. 17 Potvrzené případy 4722 5117,0 Vyléčených 3597 3897,9 Mrtvých 109 118,1 Znojmo absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 910 795,8 Případů 20. 12. 19 Potvrzené případy 5000 4372,5 Vyléčených 3966 3468,3 Mrtvých 124 108,4 Jeseník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 345 908,7 Případů 20. 12. 7 Potvrzené případy 2104 5541,5 Vyléčených 1706 4493,3 Mrtvých 53 139,6 Olomouc absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1942 824,7 Případů 20. 12. 87 Potvrzené případy 13576 5765,4 Vyléčených 11391 4837,5 Mrtvých 243 103,2 Prostějov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1165 1072,3 Případů 20. 12. 24 Potvrzené případy 7599 6994,3 Vyléčených 6344 5839,1 Mrtvých 90 82,8 Přerov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1477 1140,4 Případů 20. 12. 35 Potvrzené případy 8739 6747,6 Vyléčených 7144 5516,1 Mrtvých 118 91,1 Šumperk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 83 Aktivních případů: 686 569,7 Případů 20. 12. 30 Potvrzené případy 6489 5388,8 Vyléčených 5689 4724,4 Mrtvých 114 94,7 Kroměříž absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1500 1423,9 Případů 20. 12. 58 Potvrzené případy 7712 7320,8 Vyléčených 6097 5787,8 Mrtvých 115 109,2 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 1361 956,9 Případů 20. 12. 27 Potvrzené případy 11130 7825,6 Vyléčených 9611 6757,6 Mrtvých 158 111,1 Vsetín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1616 1127,4 Případů 20. 12. 66 Potvrzené případy 10090 7039,5 Vyléčených 8338 5817,2 Mrtvých 136 94,9 Zlín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 2306 1203,2 Případů 20. 12. 150 Potvrzené případy 14235 7427,5 Vyléčených 11720 6115,3 Mrtvých 209 109,1 Bruntál absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 948 1035,0 Případů 20. 12. 43 Potvrzené případy 4334 4731,6 Vyléčených 3289 3590,7 Mrtvých 97 105,9 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 2446 1139,5 Případů 20. 12. 84 Potvrzené případy 13526 6301,1 Vyléčených 10859 5058,7 Mrtvých 221 103,0 Karviná absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 3219 1306,8 Případů 20. 12. 212 Potvrzené případy 15116 6136,6 Vyléčených 11687 4744,6 Mrtvých 210 85,3 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1570 1035,8 Případů 20. 12. 40 Potvrzené případy 8265 5452,7 Vyléčených 6599 4353,6 Mrtvých 96 63,3 Opava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2768 1570,6 Případů 20. 12. 144 Potvrzené případy 12784 7253,9 Vyléčených 9851 5589,7 Mrtvých 165 93,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 4350 1358,8 Případů 20. 12. 234 Potvrzené případy 17544 5480,0 Vyléčených 12884 4024,4 Mrtvých 310 96,8 Barvy odpovídají aktuálnímu skóre, stupeň se řídí rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Hlavní hygieničky

Ve Zlínském kraji přibylo v neděli 302 potvrzených případů nákazy koronavirem. Nadále v mezitýdenním srovnání rostou denní přírůstky, minulou neděli bylo nově nakažených o 78 méně. V sobotu přibylo 379 případů. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví, které údaje zpětně upravuje. Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES kleslo v kraji na hodnotu 80, od 13. do 20. prosince bylo 81. Odpovídá to pátému, nejvyššímu stupni rizika.



V Olomouckém kraji v neděli přibylo 185 případů onemocnění covidem-19, je to o 50 více než předchozí týden.



Index protiepidemického systému v Moravskoslezském kraji v pondělí stoupl o devět bodů na hodnotu 90. Je o 14 bodů vyšší než průměr ČR.