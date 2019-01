Budoucnost ČSSD. Povýší Onderka i Maláčová, Zimola nejspíš ostrouhá

Prakticky jisté je, že pozici předsedy obhájí Jan Hamáček. Žádného vyzyvatele zatím nemá, a i kdyby se nějaký na poslední chvíli objevil, nejspíš je už bez šance.

Uznává to i někdejší stranická dvojka Jiří Zimola, který se koncem loňského roku vzdal pozice statutárního místopředsedy – a v Lidovém domě zaznívaly spekulace, že tak učinil proto, aby si rozvázal ruce pro kandidaturu proti Hamáčkovi.

„Svoji kandidaturu zvažuji, ale uvědomuji si, že sjezd je už předem připravený a že asi nebude vůle vybraných delegátů na nějaké dramatické změny, které podle mě strana potřebuje,“ přiznává Zimola.

Sám ví, že bude mít co dělat, aby na konci ledna vůbec uhájil pozici šéfa jihočeské ČSSD. Ucházet se totiž o ni hodlá i písecký poslanec Ondřej Veselý, který zvažuje též kandidaturu do nejužšího vedení strany.

Maláčová je „tutovka“

Rýsuje se také budoucí dvojka strany. Už nějaký čas na ní, po Zimolově rezignaci, zaskakuje poslanec Roman Onderka. A teď si věří, že ho na toto místo podpoří i delegáti sjezdu.

Někdejší brněnský primátor, který po volbách na podzim 2014 musel skousnout porážku a ústup z vlivných pozic, prožívá pozvolný návrat. V říjnu 2017 se dostal z šestého místa jihomoravské kandidátky ČSSD překvapivě do Sněmovny a teď je jediný, kdo si nahlas řekl o to, že chce být dvojkou strany.

„Mám několik nominací a chci být součástí toho týmu, který stranu posune nahoru,“ řekl Onderka MF DNES.

Velký vzestup zažívá také před půl rokem skoro neznámá Jana Maláčová. Z tehdejší úřednice na ministerstvu práce a sociálních věcí je dnes podle mnohých hlasů ve straně nejviditelnější ze sociálnědemokratických členů vlády. Někteří proto mluví o tom, že by mohla kandidovat i na dvojku strany. Ve svém týmu by si ji přál i Hamáček.

Maláčová hecování kolegů bere s odstupem a na pozici dvojky prý určitě kandidovat nebude. Potřebuje se teď soustředit na řízení ministerstva práce a sociálních věcí, kde ještě nemá ani obsazené pozice náměstků. Na řadovou místopředsedkyni ČSSD však kandidovat bude a spolustraníci její zvolení berou za hotovou věc.

„Stanovy nám ukládají, že ve vedení ČSSD musí být aspoň jedna žena. Jana by ale byla zvolená i bez toho, ve straně je populární, o tom, že se tam dostane, nemusíme vůbec diskutovat,“ má jasno poslanec ČSSD Jan Birke.

Petříček může posílit

Maláčová sice dlouhodobě žije v Praze, ale pochází z Uherského Hradiště. A to posiluje šance dalšího kandidáta do vedení, ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Ten svoji kandidaturu oznámil tento týden v MF DNES a právě díky tomu, že za ním stojí početná pražská organizace, má slušné šance. Jeho úspěch by se hodil i Hamáčkovi, ten na Petříčka vsadil jako na jednu z nových tváří a obhajuje ho navzdory kritice Hradu, komunistů i premiéra Andreje Babiše.

Všichni tři o něm mluví jako o slabém ministrovi. Petříčka limituje, že byl léta poradcem a ve stínu europoslance Miroslava Pocheho. Zvolením do vedení ČSSD by tak mohl posílit.

Nové jméno do vedení strany může přijít i z tradičně vlivné, ale v posledních letech vadnoucí moravskoslezské ČSSD. Je to jeden z posledních krajů, kde se ČSSD může pochlubit politiky, kteří mají úspěchy ve velkých městech.

A mluví se teď hlavně o dvou: o primátorovi Frýdku-Místku Michalu Pobuckém a exprimátorovi Karviné a současném místopředsedovi Sněmovny Tomáši Hanzelovi. „Něco vymýšlejí i v Ostravě, ale pokud má někdo za Moravskoslezský kraj šanci, jsem to podle mě buď já, nebo Michal Pobucký. A my se mezi sebou dohodneme, kdo do toho půjde,“ řekl Hanzel.

Foldynův odchod ze scény

Ve vedení ČSSD naopak po sjezdu už zcela jistě nebude dosavadní místopředseda Jaroslav Foldyna. Ten funkci již jednou skládal, tehdy svoje rozhodnutí ještě přehodnotil, teď už se to však prý nestane.

„Neuspěl jsem ve volbách a po mojí politice zjevně není poptávka ani v současném vedení ČSSD. Ale když slyším, že chceme usilovat o liberální městské voliče, vím jistě, že u toho ani být nechci,“ říká.

Svůj post nehodlá obhajovat ani Jana Fialová. A rozhodnutý zatím není hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Hamáčkův spojenec (o němž straníci říkají, že pokud se rozhodne kandidovat, bude mít zvolení skoro jisté) přiznává, že ho celostátní politika tolik netáhne.

„Nominace mám, ale moje parketa je regionální politika a prioritou krajské volby. Zvažuji, jestli se to vůbec dá časově skloubit. Jako hejtman mám kalendář plný na týdny dopředu, a protože nejsem přes týden v Praze, těžko se můžu operativně účastnit třeba některých jednání grémia,“ přiznává Netolický.