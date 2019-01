Ministr Petříček chce do vedení ČSSD, Hamáček je s ním spokojen

„Pokud bude zájem, budu rád přispívat k tomu, aby se ČSSD jasněji profilovala například v otázkách zahraniční politiky a měla v této oblasti jasnější ukotvení. Jsem připraven se na této práci podílet,“ uvedl Petříček.

„Vítám to, že se objevují kandidáti do vedení sociální demokracie,“ reagoval pro iDNES.cz předseda ČSSD Jan Hamáček. Nechce dávat dopředu seznamy těch, kteří by se měli objevit ve vedení sociální demokracie. „Jsem s prací pana ministra zahraničí velmi spokojen,“ dodal Hamáček.



„Možná by bylo zajímavé, kdybyste se podíval na mé vyjádření, když pan Petříček nastupoval do funkce, kdy padaly argumenty, že to je nějaký asistent pana Pocheho a že nemá vlastní názor. Já jsem už tehdy říkal, že může překvapit,“ uvedl již před Vánoci v rozhovoru pro iDNES.cz Hamáček.



Výslovně zatím podpořil jen kandidaturu další nové tváře ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. „Je to na jednotlivých krajích a delegátech, koho na sjezdu zvolí, ale za sebe říkám, že jsem jak za Tomáše Petříčka, tak za Janu Maláčovou rád. Za nové a čitelné tváře ČSSD,“ řekl Hamáček.

Petříček vadí komunistům i prezidentu Zemanovi

Petříček, který je ve vládě od poloviny října, záhy po svém nástupu začal vadit komunistům a jako terč si ho vybral i prezident Miloš Zeman. Petříček totiž ve vládě tolerované komunisty asi nejvýrazněji ze všech jejích členů vystupuje jako jasně prozápadně orientovaný ministr.

Jím vedené ministerstvo zahraničí označilo blokování plavby Kerčským průlivem ze strany Ruska za hrubé porušení mezinárodního práva a na sociálních sítích sklidil Petříček aplaus za to, že se jasně staví na stranu Ukrajiny. Neváhal se ohradit proti nápadu svého stranického kolegy, exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, že by Česko mělo stahovat vojáky z Afghánistánu.

„Česká diplomacie v čele s ministrem zahraničí Petříčkem je příliš podbízivá cizím zahraničním zájmům a zájem České republiky ji příliš nezajímá,“ zaútočil na ministra v listopadu výkonný výbor KSČM. „Jeden den má stanovisko a druhý den má o 180 stupňů jiné. Já řekl panu premiérovi, že má názor podle toho, s kým mluví, ne vlastní,“ uvedl také později šéf KSČM Vojtěch Filip.

„Dělá hrubé chyby,“ vytkl ministrovi Petříčkovi ve svém pravidelném pořadu v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Kritizoval údajné vyškrtnutí Maďarska ze seznamu prioritních zemí zahraniční politiky. Hamáček ale za ministrem Petříčkem jednoznačně stojí.

„Sociální demokracie potřebuje jiný politický styl,“ reagoval na Petříčkovu kandidaturu poslanec a bývalý místopředseda Jaroslav Foldyna, který má názorově blízko k Zemanovi a na politiku Ruska vůči Ukrajině má opačný postoj než Petříček. „Kolega Petříček se svými názory a postoji není s to upoutat tradičního sociálně demokratického voliče,“ tvrdí Foldyna. Sám nyní neuvažuje o opětovné kandidatuře do vedení ČSSD



Zeman jmenoval Petříčka novým ministrem zahraničí loni v říjnu: