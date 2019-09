ČSSD udělala čistku v Ostravě a vrací se jí Kajnar, má být i lídr do voleb

„Já bych stál o to, aby byl naším kandidátem na moravskoslezského hejtmana,“ řekl iDNES.cz Hamáček.



Návrh na odebrání licencí většině místních buněk v Ostravě předložila moravskoslezská ČSSD. Tento krok podle Zaorálka i Hamáčka přímo souvisí s návratem Kajnara. „Vrací se, protože se ztrácí vliv lidí, kteří ho vyhodili,“ řekl ministr Zaorálek.



Rozhodnutí se týká zhruba 290 lidí. „Není to o tom, že bychom ty členy vyloučili. Ti, co to myslí se sociální demokracií vážně, se mohou do ostatních organizací přihlásit,“ uvedl Hamáček.

„Předsednictvo tím rozhodnutím umožnilo sestavit velmi silnou kandidátku, která věřím uspěje. A sociální demokracie má šanci, že bude mít ve své baště velmi dobrý volební výsledek,“ řekl Hamáček.

„Má-li jít sociální demokracie do dalších voleb, tak se musí vyřešit situace v Ostravě. Ta organizace tam je v takovém degenerovaném stavu,“ prohlásil Zaorálek, kterého se prý voliči před volbami do Sněmovny s údivem ptali, zda je skutečně ve straně s lidmi, kteří ostravskou sociální demokracii vedou.

„Bohužel v sociální demokracii ostravské figurují lidé, kteří jsou nedůvěryhodní a se kterými na veřejnosti nikdo moc diskutovat nechce. Dokonce i politické strany nám vzkazují, že by s námi rády šly, ale kdybychom měli jiné lidi,“ řekl Zaorálek. „Máme šanci budovat to znovu,“ uvedl ministr kultury.

Kajnarův návrat je podle Zaorálka výborná zpráva pro ČSSD. „Právě ostravská organizace vypudila v minulosti ze svých řad Petra Kajnara, kterého tam většinou v kraji pokládáme za úspěšného politika,“ prohlásil Zaorálek.