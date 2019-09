Vrcholí boj v moravskoslezské ČSSD, krajský výbor chce rušit organizace

„Zní to šíleně, ale krajské předsednictvo ČSSD rozhodlo v pondělí odpoledne, že zruší 17 místních organizací v Ostravě a ponechá jich jen 9. Jestli takový návrh v pátek na předsednictvu strany projde, tak sociální demokracie pohřbí jednu ze svých největších organizací,“ sdělil MF DNES dlouholetý člen strany, který si nepřál zveřejnit jméno.

Jeho slova poté potvrdila i předsedkyně ostravské organizace ČSSD Jana Vajdíková.

„Vím o tom návrhu a nesouhlasím s tím. Pokud by návrh prošel, zanikla by i místní organizace v Moravské Ostravě a Přívoze, kde jsem předsedkyní. Krajské předsednictvo zdůvodnilo rušení tolika místních organizací špatnými výsledky v posledních komunálních volbách a tím, že někteří jejich členové neprojevili dostatečnou sebereflexi. To je ale podle mě nesmysl - pouhá záminka. Ve skutečnosti se tímto způsobem chtějí zbavit nepohodlných členů,“ uvedla s tím, že v úterý se sejde ostravské předsednictvo strany a dohodne se na dalším postupu.

Ostravská organizace prožívá „bratrovražedný boj“ už dlouhá léta. Výsledkem je ztráta členů. V organizaci, která mívala přes tisíc lidí, jich po zrušení několika místních organizací a nucených přeregistracích všech členů zůstalo jen něco přes 400.

Pokud by v pátek předsednictvo strany souhlasilo ze zrušením 17 organizací s 293 členy, zůstalo by jich v Ostravě přes 100. O členství by navíc přišli také tři zastupitelé města za ČSSD: Jana Vajdíková, Jiří Srba (další z předsedů místní organizace, která má být zrušená) a Libor Grygar. Zatímco v minulosti ČSSD Ostravu vedla, dnes je v opozici a hrozí jí, že v zastupitelstvu města klub ČSSD zanikne.

Podle krajského předsedy ČSSD a současně místopředsedy celé strany Tomáše Hanzela se tak krajské předsednictvo rozhodlo proto, že situace v Ostravě je dlouhodobě neudržitelná.

„Krajská konference vyzvala Ostravu, aby vyvodila důsledky z voleb, které dopadly absolutně katastrofálně, protože se zbavila úspěšných starostů a komunálních politiků a nahradila je svými lidmi. Žádná sebereflexe ale nenastala a toto je závěr. Proto jsme navrhli odebrat licence těm místním organizacím, ve kterých v minulosti docházelo k velkým pohybům lidí. Každý člen bude mít možnost pokračovat ve své činnosti, když se přeregistruje do jiné organizace,“ uvedl Hanzel.

Vyhazovy nepohodlných řešily i soudy

Podle mínění mnoha sociálních demokratů jsou to ale jen řeči. Situaci vnímají tak, že za nápadem stojí skupina lidí v čele s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, která chce tímto způsobem znovu ovládnout Ostravu.

„Proto má být zachována například organizace v Porubě, kde je členem Zaorálek, i když tam nemá velkou podporu členů, protože ho v posledních volbách nepodpořili. Nebo má zůstat třeba Krásné Pole, kde bydlí bývalý krajský předseda Miroslav Novák, který je dnes už jen řadovým členem. Jsem si jistý, že se chtějí pomstít všem, kteří je odstavili,“ popsal svůj pohled na věc jeden z funkcionářů strany, který by to ale neřekl veřejně.

Podobně to vidí i Vajdíková. „Vnímám to tak, že po zrušení většiny ostravských organizací se bude krajskému předsednictvu s členskou základnou ve městě lépe manipulovat. Proto si kromě několika „svých“ organizací nechávají i pět takových, které mají pouze jednoho až pět členů,“ vylíčila.

Vyhazovy nepohodlných konkurentů ze strany a rušení organizací začaly už dávno. Někteří se obrátili na soud a po letech vyhráli. Vajdíková tvrdí, že od chvíle, kdy se před třemi lety stala předsedkyní v Ostravě, nevyloučila ČSSD ani jednoho člena.

„Z toho, co se děje teď, jsem v šoku. Nevěřila bych, že se tohle někdy stane. Když na jaře kolovaly fámy, že se něco takového chystá, zeptala jsem se na to na sjezdu veřejně předsedy Jana Hamáčka. Před všemi garantoval, že se žádné organizace rušit nebudou,“ připomněla.