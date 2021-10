Konec antigenních testů a restaurace jen pro očkované, nastínila Svrčinová

Zatímco nyní vláda zvažuje, že zkrátí platnost antigenních testů na jeden den a PCR variant na tři dny, může být ještě hůř.

Přestože to „není na stole“, pokud se zhorší situace, je možné zvážit i zrušení antigenních testů, uvedla ve čtvrtek hygienička po jednání Rady pro zdravotní rizika, kterou svolal premiér Andrej Babiš.

A šlo by se dál: například by se povinnost nošení roušek či respirátorů zavedla úplně ve všech uzavřených prostorách. „Pořád jsou místa, kde je nosit nemusíme. Může tak dojít k tomu, že je budeme muset nosit všude,“ uvedla.

Jako další stupeň možného řešení boje proti epidemii považuje Svrčinová to, že by povolení vstupu do restaurací, klubů a jiných zařízení měli jen očkovaní lidé nebo osoby s potvrzením o prodělání nemoci. „To by se ale musela podstatně zhoršit epidemiologická situace,“ upozornila.

Zatím tedy vláda chce zvýšit tlak na neočkované tím, že by nově PCR test měl platit 72 hodin místo sedmi dní a antigenní test jeden den místo současných tří. Zkomplikovat tím chce společenský život, což se ovšem rizikových ročníků starších 65 let až tak moc zas netýká.

„Očkování vázne, nemáme ještě proočkováno ani 60 procent populace,“ podotkla Svrčinová. Ministerstvo zdravotnictví si pořád myslí, že ideál by byl zhruba 80 procent. Jenže pokud se ho dosáhne vyšším proočkováním mladých lidí, kteří nemocnice neplní, patrně ani tak se problém nevyřeší.

Lidé vzdorují

Rostoucí vzdor je patrný i u lidí, kteří se očkovali dvěma dávkami a do třetí se jim nechce. Podle Svrčinové se zatím dostavilo poměrně malé procento osob, které byly vyzvány k přeočkování. A ty, kteří se nešli očkovat vůbec, by měly pomoci vyslídit mobilní očkovací týmy, která mají vyrazit obecně do míst s nižší proočkovaností.

Vzhledem k tomu, že současná vláda již po prohraných volbách brzy skončí, chce Babiš, aby se opozice, která se pomalu chystá sestavit nový kabinet, také vyjádřila k chytaným změnám. Důvodem podle něho je, aby se pak opatření zas překotně neměnila.

Podoba nové vlády, vzešlé z voleb, zatím jasná není. Pokud vznikne pod taktovkou lídra koalice Spolu Petra Fialy, je pravděpodobné, že do nové koncepce zdravotnictví zasáhne radiodiagnostik profesor Vlastimil Válek, dosavadní předseda poslaneckého klubu TOP 09. Za jižní Moravu byl zvolen do Sněmovny.