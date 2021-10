Dobrý nátlak, aby se lidé naočkovali, říkají o kratší platnosti testů experti

„Je to správné, a je to i dobrý nátlakový prostředek, aby se lidi dali očkovat,“ uvedl k tomu imunolog Václav Hořejší.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara vypadá rozhodnutí o zkrácení platnosti testů poměrně přísně. „Po odborné stránce odráží skutečnou délku jejich validity, tedy jak dlouho se můžeme na jejich výsledek spolehnout. Dosavadní delší intervaly byly určitým kompromisem a odborným ústupkem,“ řekl pro iDNES.cz Maďar a současně dodal: „Jestli zkrácení intervalu povede k nárůstu proočkovanosti, která je velmi významným faktorem pro další vývoj pandemie, bude to jen a jen pozitivní.“

Platnost PCR testu má být nově jen 72 hodin (dosud to bylo 7 dnů), platnost antigenního testu 24 hodin místo tří dnů, oznámil po třetím očkování proti covidu-19 premiér a předseda ANO Andrej Babiš.



Hlavní hygienička Pavla Svrčinová sdělila, že s upravenou platností testů by se mělo Česko dostat na srovnatelnou úroveň pravidel okolních států. „Očkování vázne, nemáme ještě proočkováno ani 60 procent populace,“ řekla v České televizi a dodala, že právě tam se musí zaměřit síly.



Vstup do restaurace jen pro očkované

Například za středu laboratoře provedly 30 843 PCR testů. Současně je cena za tento test v průměru 614 korun, další dvě stovky stojí samotný odběr. Cena za antigenní test je zhruba 201 korun. Těchto testů bylo za středu provedeno 34 893. Třeba ještě letos 6. dubna bylo za jeden den provedeno přes 390 tisíc antigenních testů a přes 25 tisíc antigenních testů. Z webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že za celou epidemii bylo provedeno 11 074 507 PCR testů a 27 987 093 antigenních testů.



Jako další stupeň možného řešení boje proti epidemii považuje Svrčinová to, že by povolení vstupu do restaurací, klubů a jiných zařízení měli jen očkovaní lidé nebo osoby s potvrzením o prodělání nemoci. „To by se ale musela podstatně zhoršit epidemiologická situace,“ upozornila.

Karanténa, kterou hygienici nařizují lidem po rizikovém kontaktu s nakaženým, trvá 14 dní. Rozhodnutí kritizovali například rodiče, jejichž děti musely být dva týdny v karanténě po zjištění pozitivního případu ve školní třídě. Nově by podle Köppla mohla být karanténa ukončena dříve negativním PCR testem. O kolik dní dříve, zatím uvést nechtěl.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém Twitteru informoval, že na jednání řešili i motivování lidí k očkování proti covidu-19.

Rostoucí vzdor je patrný i u lidí, kteří se očkovali dvěma dávkami a do třetí se jim nechce. Podle Svrčinové se zatím dostavilo poměrně malé procento osob, které byly vyzvány k přeočkování. A ty, kteří se nešli očkovat vůbec, by měly pomoci vyslídit mobilní očkovací týmy, která mají vyrazit obecně do míst s nižší proočkovaností.