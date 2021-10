Chceme žáky dál testovat, říkají ředitelé škol. Obrátí se na ministerstvo

„Ne, že bychom měli z testování radost, ale představuje pro nás informace. Nyní řešíme, s čím za ministerstvem školství půjdeme,“ řekl iDNES.cz šéf Asociace základních škol Zajíc. Ta v současné době sdružuje více než 270 ředitelů základních škol, kteří zastupují přes 9 000 učitelů svých škol.

Zajíc upozorňuje, že bez pravidelného testování chybí ředitelům potřebné informace, které se dozvídají až z telefonátů hygieny. „O tom, že máme nakažené se dozvídáme až od hygieny,“ vysvětluje.

Ministerstvo zdravotnictví ale v úterý 12. října řeklo, že od plánu dalšího plošného testování ustupuje. S tímto rozhodnutím nesouhlasí například ani zástupci Učitelské platformy. Její předsedkyně Petra Mazancová neskrývala zklamání. „Je to škoda. Nejsem epidemiolog, ale nevím, jestli to nepouštíme z ruky moc brzo. Bavili jsme se s kolegy z platformy a dávalo by nám smysl jednou týdně testovat,“ řekla Mazancová.

Mazancová nesouhlasí ani s postojem té části ředitelů, kteří testování odmítají a tvrdí, že samotný proces testování je po logistické a administrativní stránce zdlouhavý. „Školy to už umí, není to extra velká zátěž. Rutinně to zvládnutelné bylo,“ dodává.

Smysl k pravidelnému sběru dat vidí mimo jiné i proto, že pak děti měly potvrzení o bezinfekčnosti do kroužků (zde nyní tato povinnost neplatí pozn. red.), případně do restauračních zařízení.



Za zachování testování se přimlouvá i Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR. „Pokud to zamezí opakovaným karanténám, jsem pro,“ řekl Zajíček.



Testování nic nového neřekne, míní stát

Ještě v září rýsovala hlavní hygienička České republiky Pavla Svrčinová pomyslnou hranici varující před eskalací pandemie. Tou má být 100 případů na sto tisíc obyvatel za týden, přičemž například v Moravskoslezském kraji byla k čtvrtečnímu ránu incidence (tedy počet nově nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní pozn. red.) na čísle 117, ve středu 111.



Právě v Moravskoslezském kraji v porovnání s minulým týdnem rychle roste i počet škol a tříd, které jsou kvůli nahlášeným případ covidu-19 v karanténě. Nyní je to 76 základních škol a v karanténě je 173 tříd, minulou středu bylo v karanténě 68 základních škol a 112 tříd.

„Pokud jde o testování ve školách, tak rozhodnutí z centrálního řídícího týmu bylo, že ho v tuto chvíli realizovat nebudeme,“ řekl mluvčí ministerstva Daniel Köppl. Doplnil, že pokud by se epidemická situace dramaticky zhoršila, řídící tým by se k této věci vrátil. Nyní by ale podle mluvčího testování ve školách nepřineslo víc informací, než kolik jich ministerstvo má z každodenních statistik o nových nákazách. „Neřeklo by nám to nic nového,“ dodal.

Ještě minulý týden přitom úřad mluvil o tom, že by se během podzimu mohla konat tři kola testování jako v září. Nyní ale podle Köppla tvrdí, že by výsledky testování nepřinesly nové informace o virové náloži v populaci.

Podle něj se Evropa včetně samotného Česka snaží s epidemií vypořádat jiným, novým, způsobem. „V současnosti je snaha k epidemii přistupovat jinak. Daří se nám očkovat mladší skupiny a nemá smysl plošně zavírat školy jenom kvůli tomu, že se nakazí jeden dva žáci,“ dodává Köppl.

S netestováním žáků a rozhodnutím státu souhlasí například zástupce ředitelky ZŠ Porubská v Ostravě Vladimír Štalmach. „Myslím, že je to zbytečné. Na jaře jsme neměli jediný pozitivní záchyt,“ řekl iDNES.cz Štalmach.

Přestat testovat je chyba, říká viroložka

Úplně zanechat testování na školách je ale chyba i podle uznávané viroložky a členky Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Ruth Tachezy. „Doporučovali jsme obnovení lokálního testování ve školách podle toho, kde je situace nejhorší. Děti nejsou očkované a zatím nemáme jak jinak je chránit a zamezit tomu, aby se to ze školy nepřelívalo dál,“ řekla iDNES.cz Tachezy.



Dodává, že členy této skupiny neoslovilo žádné ministerstvo, aby se členové k situaci vyjádřili. „Dnes nebo zítra vydáme vlastní stanovisko k situaci v Moravskoslezském kraji,“ dodává.

Když nebude plošné ani lokální testování, chtějí se do toho některé školy pustit na vlastní pěst. „Budu jednat se zřizovatelem, jestli by byla možnost alespoň jednou měsíčně testování ve škole provést,“ potvrdil ředitel ZŠ Klausova z Prahy Stodůlek Petr Neuvirt.

Nicméně rodiče mohou nechat děti testovat i mimo budovy škol. Stále platí možnost využití čtyř antigenních (vždy jednou týdně) a dvou PCR testů měsíčně zdarma v testovacích centrech. To se ale může brzy změnit.

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek řekl, že ministerstvo zdravotnictví navrhne vládě zkrácení platnosti testů na koronavirus. Kratší by mohla být i karanténa, pokud bude ukončena PCR testem. Navíc se má zkrátit platnost testů - u PCR by se měla zkrátit na tři dny a antigenní test na 24 hodin. Konkrétní návrh v pátek představí ministerstvo zdravotnictví na tiskové konferenci. Zvažuje se také, že bude hrazeno méně testů na covid-19. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to projedná s možnou budoucí vládní koalicí.

Karanténa po kontaktu s nakaženým nyní trvá 14 dní. Kritizovali to například rodiče, jejichž děti musely být dva týdny v karanténě po zjištění pozitivního případu ve školní třídě. Nově by podle Köppla mohla být karanténa ukončena dříve negativním PCR testem. O kolik dní dříve by to bylo, zatím uvést nechtěl.

Ministr školství Robert Plaga ve čtvrtek na Twitteru napsal, že prosazuje zkrácení karantény na sedm dní. Chtěl by také cílené testování na covid-19 v regionech, kde se incidence zvyšuje.



Robert Plaga @RobertPlaga @marketadobiaso2 @ZdravkoOnline @adamvojtechano Upřesnění: Prosazuji zkrácení karantény na 7 dnů v případě negativního PCR testu a cílené testování v regionech, kde se incidence zvyšuje. oblíbit odpovědět

Ministerstvo nemá pro školy další testy

Ve středu vyšlo najevo, že se ministerstvu školství zatím nepodařilo doobjednat 1,6 milionu testů na covid-19, které chtělo ministerstvo zdravotnictví zajistit jako rezervu pro případné další testování na koronavirus ve školách. Dodavatel úřadu už v pátek sdělil, že mu resort zdravotnictví odmítl prodloužit povolení pro uvedení testů na trh, jelikož se zatím nerozhodlo o dalším testování ve školách.



Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi s datem z 12. října. Plaga v něm Vojtěcha vyzval, aby mu sdělil, jak chce zajistit připravenost škol na případnou potřebu dalšího testování na covid-19.

Žáci se ve školách testovali 1. či 2. září a dál 6. a 9. září. Výsledky podle ministerstva zdravotnictví ukázaly, že se šíření nákazy ve školách v tomto období nezhoršovalo. „Záchyty nejsou nijak dramatické. Jsou očekávatelné a potvrzují trend infekce v populaci,“ okomentoval tehdy výsledek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Podle ministerstva zdravotnictví to bylo hlavně z důvodu, že děti byly dlouho mimo budovy škol, a tak bylo nutné je otestovat. Z celkového počtu 3,2 milionu testů bylo pozitivních záchytů 438. Z toho bylo 290 pozitivních žáků základních škol a 148 nakažených studentů bylo ze středních škol.