Kupte prvotřídní nože a podpořte chráněné dílny, hrají na city podvodníci

Hana Pazderová pracuje v občanském sdružení, jež se věnuje propagaci firem, které zaměstnávají zdravotně postižené. Podle ní se začali podvodníci za zaměstnance dobročinně jednajících firem vydávat zhruba před rokem a půl.

Stížnosti podvedených se kupí na oficiálním webu chráněných dílen, kde je blog, na němž se lidé mohou podělit o svoje špatné zkušenosti a varovat ostatní, aby se nedali nachytat stejně jako oni. „Na zneužití statusu chráněné dílny k nekalému prodeji produktů nás upozornili návštěvníci webu. Člověk by snad ani nevěřil, že někdo zneužije snahu společnosti vytvářet pracovní místa pro OZP,” stěžuje si Pazderová.

Celý proces funguje velmi jednoduše. Po telefonu operátoři nabídnou oslovenému člověku věc, na jejíž výrobě se údajně v chráněných dílnách podílejí lidé se zdravotním postižením. Nejčastěji se jedná o „mimořádně kvalitní švýcarské nože, nebo o luxusní šperky Swarovski“. Po telefonu operátoři domluví se zákazníkem podmínky a vytvoří jakousi obchodní smlouvu. Výrobek pak zašlou na dobírku a zákazník za něj zaplatí při přebírání kurýrovi.

Žádná faktura, vyvěšený telefon

Po otevření balíčku kupující zjistí, že se nejedná o výrobek, který měl dorazit. Kvalita je jiná, než operátoři slibovali, případně je hodnota věci mnohem nižší, než jaká by podle ceny měla být. Každopádně výrobek, který zákazník získá, není tak cenný a úžasný, jak operátoři slibovali.



Paní Alena je jednou z těch, kteří odkývali telefonickou objednávku sady švýcarských nožů. „Také jsem bohužel naletěla a objednala sadu nožů za 999 korun do našeho rodinného bistra. Nože jsou strašný šunt, prý se prodávají někde v tržnici za 250 korun,“ stěžuje si v internetové diskusi.

A není zdaleka jediná. „Tatínek přebral balíček, ve kterém jsou nože údajně vyrobené v chráněné dílně. Prý pomohl postiženým, kteří tyto nože vyrábějí. Zaplatil přepravci 999 korun za šílené šmejdy! Na faktuře je dodavatel ‚HelpGroup s.r.o.‘. Tak pozor na tuto firmu a telefonické hovory s ní! Zneužívají dobroty a ochoty starších lidí pomoci v nouzi,” rozčiluje se na stránkách chranenedilnyozp.cz paní Libuše.

Po rozbalení balíčku navíc kupující zjistí, že uvnitř není žádná faktura. „Občas je součástí balíku děkovný dopis, který údajně podepsal ten, komu zákazník pomohl. Ale i tak jsou údaje nedohledatelné,” doplnila Hana Pazderová z občanského sdružení.

Kupující tedy nemá žádné kontaktní informace. A telefonní číslo, ze kterého jim podvodníci volali, je nedostupné či neexistuje. Na adrese odesílatele, kam se několik lidí vydalo, nesídlí žádná firma, která zaměstnává zdravotně postižené.

Účinné řešení neexistuje

Účinné řešení, jak tuto nekalou činnost řešit, však podle Pazderové neexistuje. Na blogu lidem doporučuje, aby před odkýváním nákupu nejprve prověřili, zda se opravdu jedná o chráněnou dílnu. Během telefonátů by se měli ptát na co nejvíce podrobností. Pokud lidé o nějaké nekalé formě prodeje vědí, radí Pazderová, aby ji nahlásili rovnou na Českou obchodní inspekci (ČOI).

„Od roku 2017 se na Českou obchodní inspekci obrátilo s podáním asi šedesát spotřebitelů. Občané se ptali, zda lze ověřit, že je firma skutečně chráněnou dílnou. Zajímalo je také, jak se domoci vrácení peněz,“ okomentovala situaci mluvčí ČOI Jana Jelínková.

Dále se podle ČOI v podáních objevovala upozornění na zneužití jména různých chráněných dílen, či používání nekalých obchodních praktik.

„Vzhledem k tomu, že nelze ověřit volajícího, má Česká obchodní inspekce omezené možnosti, jak přimět tyto subjekty k nápravě. Proto doporučujeme spotřebitelům, aby neuzavírali žádné dohody po telefonu, nereflektovali na žádné ‘zajímavé’ nabídky, i když se nabízející odvolávají na dobročinnost. Důležité je, aby ověřili z několika zdrojů, o jakou společnost se jedná,“ upozorňuje Jelínková.

Chráněná dílna je status, který používají dílny, v nichž mají pracovat lidé se zdravotním postižením. Podle Pazderové však termín chráněná dílna v legislativě neexistuje.

“Zákon zná pouze takzvaný chráněný trh práce. To jsou uznaní zaměstnavatelé, kteří mají více než padesát procent osob se zdravotním postižením, nebo jsou to OSVČ se zdravotním postižením, které uznal úřad práce. Pravost chráněných dílen si lidé mohou ověřit přes registr zaměstnavatelů Ministerstva práce a sociálních věcí,” osvětlila Pazderová, jak lze dohledat, zda se jedná opravdu o chráněnou dílnu a jestli při koupi nabízených výrobků opravdu přispíváte člověku, který to potřebuje.