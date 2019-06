Šmejdi na e-shopech slibují zázraky. Bolesti ale nezbaví a sílu nevrátí

Infolinka : Vědec existuje, ale jméno může mít změněno MF DNES se snažila získat jednoduchou odpověď, zda skutečně existuje vědec Marek Pytlák, který měl zázračnou ortézu vymyslet. Na zákaznické lince však o něm operátorka Iveta Rochelová nedokázala říct vůbec nic. Existuje vědec Marek Pytlák? Je to reálný člověk?

Jedině, že byste se obrátil e-mailem na firmu. Odpovězte mi, existuje docent Marek Pytlák?

Ano. Určitě se s ním spojíte. Je tedy možné, že má jiné jméno kvůli ochraně osobních údajů, ale určitě ten člověk existuje. Takže do třetice: existuje docent Marek Pytlák, kandidát na Nobelovu cenu, když na vašich stránkách je jméno vědce, který ortézu vynalezl, pokaždé jiné, vždy podle jazykové mutace a státu, byť fotografie je stejná?

Existuje, ale možná pod jiným jménem. Já jen, že čeští akademici nikoho takového neznají.

No asi proto, že je tam pozměněno to jméno, já si myslím, že kvůli ochraně osobních údajů. Na vašich stránkách se dozvím, že člověk jménem Marek Pytlák vymyslel onen přípravek Flexigausse a je za to nominován na Nobelovu cenu. Tak se ptám, co je to za člověka, odkud pochází, kde pracuje.

Nejsem kompetentní, abych vám takové informace sdělovala. Já vám k tomu víc neřeknu, já tady jen vyřizuji objednávky. Nic víc. Můžete tedy garantovat, že Flexigausse funguje tak, jak popisujete na stránkách? Tedy že do 28 dnů zákazník neví, že ho někdy bolela kolena?

Určitě tady spokojenost zákazníků je a dle statistiky, co máme zákazníky. Určitě výrobek doporučuji, není tam v tom problém. Když namítnu, že ortopedi říkají, že ta reklama je klamavá, protože žádná ortéza nemůže takto zázračně fungovat?

To je názor každého, jak vám říkám, my podle statistiky výsledky máme a máme to zaznamenáno, není tedy co řešit.